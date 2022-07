Cristiano Ronaldo má prestúpiť do tohto klubu: Oznámenie v magický dátum 7.7.?

Portugalský reprezentant Cristiano Ronaldo (37) je údajne na odchode z Manchesteru United. Prestúpiť by mal do tohto klubu a hovorí sa o oznámení v magický dátum 7.7. Stanú sa tieto šumy realitou?

Cristiano Ronaldo (37) podľa posledných správ požiadal vedenie Manchesteru United o uvoľnenie z klubu. Nenastúpil ani do letnej prípravy, prvý tréning vynechal z "rodinných dôvodov". Všetko nasvedčuje tomu, že po roku z Old Traffordu odíde.

V súvislosti s budúcim pôsobiskom Ronalda sa spomína viacero veľkoklubov. Bývalý hráč AS Rímu Angelo Di Livio vyhlásil v programe Retesport 1927, že Rimania pripravujú zásadné vyhlásenie a súvisí to s ich plánmi a snahou podpísať hviezdneho Portugalčana. Ten by mohol obnoviť spoluprácu s krajanom José Mourinhom.

Cristiano Ronaldo a jeho agent Jorge Mendes mali tiež stretnutie s predstaviteľmi Chelsea Londýn. Ale podľa uvedeného zdroja sa zdá, že by jeho kroky mohli smerovať do "Večného mesta".

„Z rôznych zdrojov viem, že Rimania sa pokúšajú podpísať Cristiana Ronalda a 7. júla by mohol byť dátum oznámenia. Je to trochu netaktné, ale táto fáma už nejaký čas koluje futbalovým svetom. Náhodou som sa rozprával s priateľom, ktorý pracuje v televízii a ktorý sa dozvedel o rokovaniach Cristiana od dôležitého klubového manažéra na večeri pred niekoľkými dňami," cituje Di Livia španielsky AS.

Prečo práve dátum 7.7.? Skrýva v sebe veľkú symboliku, pretože Ronaldo nosí na drese práve sedmičku a aj jeho značka má v sebe toto číslo - CR7.

Prestup Cristiana Ronalda do AS Rím naznačuje aj Fabio Petruzzi. „Od dobrej autority, vysoko akreditovanej osoby viem, že Rimania sa snažia všetkými prostriedkami získať Cristiana Ronalda. Budú sa musieť doladiť detaily, pokiaľ ide o jeho obrazové práva, ale viem, že opustí United," vyhlásil.

Ronalda s Mourinhom spája nielen národnosť, ale aj silná víťazná mentalita. Ich spojenie v Reale Madrid prinášalo obrovské úspechy a Portugalčanovi sa fantasticky darilo. Strelil 168 gólov a pridal 49 asistencií.