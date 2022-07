Mešár odhalil Slafkovského slabinu: Nebyť TOHTO, je ešte lepší!

Slovenský hokejový útočník Filip Mešár (18) prehovoril o svojom kamarátovi a reprezentačnom spoluhráčovi Jurajovi Slafkovskom (18). Odhalil jeho slabinu, ktorú pozná už odmalička a myslí si, že nebyť toho, tak môže byť ešte lepším hokejistom.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slovensko môže mať v 1. kole draft nováčikov zámorskej NHL až trojicu zástupcov. Obrancu Šimona Nemca a útočníka Juraja Slafkovského zámorskí experti odhadujú do TOP 5. Do úvodného kola by sa mohol zmestiť podľa prognóz aj Filip Mešár, ktorý nastupoval v drese extraligového Popradu.

Spomínaná trojica sa pozná už odmalička, chodili spolu po turnajoch, hrali v reprezentačnom drese a dodnes sú výborní kamaráti. Napokon, nedávno spoločne absolvovali dovolenku v Turecku, aby načerpali sily pred náročným obdobím, ktoré ich čaká.

„Sme naozaj vynikajúca partia aj mimo ľadu. Poznáme sa odmalička, chodili sme na turnaje do Ameriky, bývali sme spolu v izbe počas nezabudnuteľného Hlinka Gretzky Cupu. A musím povedať, že sa výborne dopĺňame," hovoril Filip Mešár pre Sportnet.

Juraj Slafkovský bol najužitočnejším hráčom na olympiáde v Pekingu a najproduktívnejším Slovákom na MS vo Fínsku. Podľa niektorých odborníkov by mohol byť draftovou jednotkou. Má skvelú šancu pokoriť rekord Mariána Gáboríka. Najvyššie draftovaného Slováka v histórii si vybrala Minnesota z 3. miesta.

Filip Mešár odhalil Slafkovského slabinu a podľa jeho názoru, nebyť tohto, tak by mohol byť ešte lepším hokejistom. „Slafko je úžasný talent, tak pripraveného hráča na okamžitý prechod do NHL na tohtoročnom drafte nenájdete. Ale odmalička o ňom vieme, že je nervák. Možno to je aj dobré, vie sa vžiť do zápasu, vždy chce vyhrávať. Keď mu však niečo nevyjde, zrejme by sa mohol trochu krotiť s nadávaním či búchaním hokejkou. Taký je, musíme to prijať, no možno, keby to odstránil, bol by z neho ešte lepší hokejista," myslí si Mešár o kamarátovi.

Spomínaná hviezdna trojica by mohla spoločne nastúpiť za Slovensko na augustových MS do 20 rokov v Edmontone, ktoré sa v decembri nedohrali pre rozšírenie koronavírusu. Chlapci majú záujem reprezentovať, ale všetko bude závisieť od výsledku draftu a následne rozhodnutia ich klubov.