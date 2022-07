Kapitán futbalovej repre do 21 rokov mení klub: Chce bojovať o trofeje

Slovenský mládežnícky reprezentant Peter Pokorný bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v maďarskej lige, na ročné hosťovanie prichádza do klubu MOL Fehérvár.

Trenčiansky rodák začal s futbalom v rodnom meste, v roku 2018 prestúpil do akadémie Red Bull Salzburg. Počas hosťovania odohral dve sezóny v druholigovom FC Liefering, kde nastúpil na 37 zápasov. V sezóne 2020/21 odohral 30 duelov za prvoligový St. Pölten, napokon v lete 2021 prestúpil do španielskeho Realu Sociedad. V uplynulej sezóne hral za B-mužstvo v druhej španielskej lige, kde pod vedením Xabiho Alonsa odohral 24 zápasov.



"Vidi bola pre mňa správna voľba, aby som dostal čo najviac príležitosti. Prvé dojmy sú jednoznačne pozitívne, podmienky sú dané, tréneri aj hráči ma milo privítali. S každým sa snažím rýchlo spoznať. Z hráčov poznám Kodru, ktorý hral v španielskej lige, a s Palkóm Dárdaiom máme spoločnú fotku, keď hral v Herthe Berlín a hrali sme proti sebe. K zapadnutiu do kolektívu mi môže pomôcť, že okrem slovenčiny ovládam anglický, nemecký a španielsky jazyk, čo určite uľahčí komunikáciu s trénerom a so spoluhráčmi. Od budúcej sezóny očakávam dobrú hru, veľa víťazstiev. Chcel by som bojovať o trofeje a v Európskej konferenčnej lige byť čo najúspešnejší," povedal po podpise zmluvy pre klubový web Pokorný.



"Peter dostal výbornú školu, keďže hrával v akadémii Salzburgu a v posledných rokoch pravidelne hral druhú rakúsku a španielsku ligu. Popri tom je aj kapitán reprezentácie do 21 rokov. Je typický defenzívny stredopoliar, ktorého silnou stránkou je držanie lopty, agresivita a podieľa sa aj na zakladaní útoku," uviedol športový riaditeľ klubu István Sallói.

Mužstvo MOL Fehérvár začne novú sezónu v 2. predkole Európskej konferenčnej ligy, kde nastúpi proti mužstvu Gabala SC z Azerbajdžanu.