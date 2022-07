Slovan s ďalšou výraznou posilou: Hrával v reprezentácii pod Weissom!

Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava získal štvrtú letnú posilu. Stal sa ňou 22-ročný gruzínsky reprezentačný stredopoliar Giorgi Čakvetadze, ktorý prichádza na Tehelné pole na ročné hosťovanie.

Stále perspektívny ofenzívny stredopoliar pôsobil od roku 2017 v belgickom klube KAA Gent, kde bol vicemajster Belgicka a zahral si v skupinových fázach európskych pohárov. Jarnú časť uplynulého ročníka strávil na hosťovaní v Hamburgu. Do Slovana prichádza z Gentu na ročné hosťovanie. Čakvetadze má v gruzínskej reprezentácii na konte 14 štartov a päť gólov, pričom debutoval pod vedením súčasného trénera Slovana Vladimíra Weissa st.

"Aj štvrtou letnou posilou deklarujeme naše ambície a ciele v novej sezóne, v ktorej chceme urobiť maximum pre úspech. Získavame ofenzívneho hráča, ktorý nám môže svojou kvalitou jednoznačne pomôcť. Tešíme sa, že sa nám podarilo nájsť s Gentom spoločnú reč a získali sme Giorgiho Čakvetadzeho na ročné hosťovanie. Giorgi hrával v gruzínskej reprezentácii pod vedením trénera Weissa, ktorý ho teda dobre pozná a tiež vie, čo od neho môže očakávať. Verím, že aj vďaka tomu Giorgi rýchlo zapadne do tímu a bude preň prínosom, aj vzhľadom na blížiace sa zápasy v kvalifikácii Ligy majstrov," citoval oficiálny web Slovana generálneho riaditeľa klubu Ivana Kmotríka ml.

"Na Slovan som mal výborné referencie od Gurama Kašiu i Jabu Kankavu, s ktorými sa poznáme z gruzínskej reprezentácie. Sú to výborní hráči, teším sa však nielen na nich, ale na všetkých nových spoluhráčov. Poznám aj trénera Vladimíra Weissa st., pod ktorým som začínal v národnom tíme. Viem, čo od hráčov vyžaduje a aký futbal preferuje. Do Slovana prichádzam s túžbou pomôcť tímu k úspechu doma i v Európe. Najlepšie sa cítim na pozícii ofenzívneho stredopoliara, tzv. desiatky, no môžem hrať aj zľava. Neviem sa dočkať, kým si prvý raz zahrám na tomto štadióne. Teším sa na pôsobenie v Slovane," povedal Čakvetadze.