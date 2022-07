Slovenský hokejový talent ohúril Švédsko, teraz sníva o šampionáte v Kanade

Patrí medzi najväčšie talenty slovenského hokeja. Už ako tínedžer sa Marcel Štefančík (19) sťahoval na sever Európy, kde mohol svoj potenciál rozvíjať vo švédskom veľkoklube Luleå HF.

Rodák z Brezna má za sebou aj letný kemp v Poprade s reprezentáciou Slovenska do 20 rokov, ktorú v auguste čaká juniorský šampionát v Kanade. V tíme Luley do 20 rokov nazbieral v uplynulej sezóne v základnej časti 23 bodov za 9 gólov a 14 asistencií, dva body pridal aj v play-off.

„Minulú sezónu by som hodnotil pozitívne. Trochu ma pribrzdilo zranenie, pre ktoré som nemohol hrať šesť týždňov. Zo začiatku sezóny sa mi bodovo darilo, ale potom prišlo obdobie, keď sa mi nedarilo a nebol som až tak produktívny. Ku koncu sezóny sa to opäť začalo zlepšovať. Vždy to však môže byť lepšie. Myslím si, že po hernej stránke boli moje výkony celkom vyvážené,“ obzrel sa za posledným ročníkom Marcel Štefančík.

V Škandinávii pôsobí už od roku 2019, v sezóne 2020/2021 si pripísal aj jeden štart v našej extralige za HC Košice. „Na život vo Švédsku som si zvykol rýchlo. Pomohlo mi, že som tam nebol sám zo zahraničia. Keď som tam prišiel, boli sme tam traja Slováci a jeden Čech. Simon Jeluš a Radek Mužík mi pomohli najviac zvyknúť si na nové prostredie a trávili sme spolu veľa času. Rovnako aj na štýl švédskeho hokeja som sa adaptoval rýchlo. Bolo to najmä o komunikácii a radách od trénerov, ktorí chcú vždy čo najviac hráčom pomôcť. Myslím si, že ma to mentálne zocelilo a ukázalo mi to, ako sa robí hokej vo veľkom klube v zahraničí,“ pokračoval.

Polovicu letnej prípravy absolvoval so svojim tímom v Luleå. Po návrate domov ho čakali najskôr školské a vzápätí reprezentačné povinnosti, keď sa v Poprade hlásil trénerom na letnom prípravnom kempe pred štartom juniorského svetového šampionátu v Kanade. „Tréningy boli skôr zamerané skôr na zručnosti a v zápasoch chcel každý ukázať to najlepšie. Ja som sa tam cítil veľmi dobre, boli sme dobrá partia, cez sezónu sa veľmi nevidíme, sme o to viac radi, že môžeme spolu hrať v rámci reprezentačných akcií,“ prezradil center Marcel Štefančík.

A ako vidí svoje šance dostať sa do záverečnej nominácie na turnaj do zámoria? „Ako povedal hlavný tréner: ‚Každý má rovnakú štartovaciu čiaru‘. Verím, že som v kempoch ukázal, čo viem a dostanem sa do záverečnej nominácie,“ zaželal si rodák z Brezna, ktorý v minulosti pôsobil aj v Poprade či českom Chomutove.

Krásny gól

Štefančík dal o sebe vedieť najmä v októbri minulého roka, keď v drese Luleå HF vsietil parádny gól proti mladíkom Djurgardenu a stal sa hviezdou zápasu. V zápase strelil dva góly, ale najmä ten víťazný z predĺženia obletel svet.

Puku sa zmocnil vo vlastnej tretine a famózne sólo cez celé klzisko zakončil presnou strelou. „Párkrát som si ten gól pozrel zo záznamu, ale skôr bolo pre mňa dôležitejšie, že sme vyhrali ťažký zápas s veľmi kvalitným súperom. Som rád, že som nám mohol zariadiť výhru a to akým štýlom som ho dal bola už iba čerešnička,“ zaspomínal s úsmevom talentovaný center.