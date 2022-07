Slovan čaká v Lige majstrov prvá prekážka: Generálka v Brne ukázala aj nedostatky

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava odštartujú účinkovanie slovenských klubov v novej sezóne európskych súťaží. V úvodnom stretnutí 1. predkola Ligy majstrov privítajú v stredu o 20.30 h gruzínskeho súpera Dinamo Batumi, na ktorého pôde sa odveta odohrá o týždeň neskôr 13. júla (19.00 SELČ).

Úradujúci fortunaligový šampión remizoval v sobotnej generálke na ihrisku FC Zbrojovka Brno 2:2. Debut v drese hostí okorenil gólom venezuelský útočník Eric Ramirez, okrem neho absolvoval premiéru v "belasých" farbách aj slovenský reprezentačný stredopoliar Juraj Kucka. Na konečných 2:2 vyrovnal český krídelník Jaromír Zmrhal:

"Získali sme vzadu loptu, kým Brno bolo v postavení, v ktorom chceli ísť do útoku. My sme v tej chvíli hrali rýchlo dopredu, čo sa vyplatilo. Verím, že aj mne môže tento gól pomôcť. Podobnú šancu som mal aj proti Plzni, no nepremenil som ju. Teším sa, že to tam teraz padlo. Po polčasovom prestriedaní sme si chvíľu zvykali na systém Brna. Musím uznať, že Brno nehralo vôbec zle. Dostali sme gól na 1:2, čo nám tiež nepomohlo. Som rád, že sme dokázali aspoň vyrovnať."

Slovan sa bude na nové letné posily spoliehať aj na medzinárodnej scéne, kde v predchádzajúcom ročníku skončil v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy. "Určite bolo dobré, že sme tento zápas odohrali. Ukázal nám, že ešte máme na čom popracovať, aby sme boli poriadne pripravení na stredajší duel. Musíme dať do toho všetko a veriť si. Bolo by super, ak by prišlo viac fanúšikov, určite by nám to veľmi pomohlo," dodal Zmrhal na oficiálnej stránke bratislavského klubu. Gruzínska liga sa hrá systémom jar - jeseň, Batumi ako obhajca titulu vedie po dvadsiatich kolách o deväť bodov pred Dinamom Tbilisi, zvíťazilo v predchádzajúcich štyroch vystúpeniach.

Duel povedie anglický hlavný rozhodca David Coote, priamy prenos odvysiela televízna stanica RTVS Šport. Postupujúci sa v 2. predkole LM stretne s víťazom dvojzápasu medzi Tobolom Kostanaj a Ferencvárosom Budapešť (v stredu 6. júla o 16.00 SELČ/v stredu 13. júla o 20.00 h). Zdolané mužstvá zamieria do majstrovskej vetvy 2. predkola EKL.



Úvodné zápasy 1. predkola LM /časy sú v SELČ/:

utorok 5. júla

18.00 Pjunik Jerevan - CFR Kluž

19.00 Malmö FF - Víkingur Reykjavík

19.45 Ludogorec Razgrad - Sutjeska Nikšič

20.00 Lech Poznań - FK Karabach

20.00 The New Saints - FC Linfield

20.00 FC Ballkani - Žalgiris Vilnius

20.30 Shamrock Rovers - FC Hibernians

20.45 FK Škupi - Lincoln Red Imps

streda 6. júla

16.00 Tobol Kostanaj - Ferencváros Budapešť

18.00 FK Bodö/Glimt - KÍ Klaksvík

18.00 HJK Helsinki - RFS Riga

19.30 F91 Dudelange - KF Tirana

20.00 Zrinjski Mostar - Šeriff Tiraspoľ

20.15 NK Maribor - Šachťor Soligorsk

20.30 ŠK SLOVAN BRATISLAVA - Dinamo Batumi /rozhoduje: Coote (Angl.), RTVS Šport/