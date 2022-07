Novak Djokovič má svojho nástupcu: Takto hrá tenis malý Stefan

"Keď mám čas, snažím sa s ním hrať, pretože momentálne je do tenisu úplne zažratý," povedal Djokovič novinárom po tom, ako v nedeľu vo štvrtom kole Wimbledonu vyradil Holanďana Tima van Rijthovena.

Bývalý prvý hráč sveta reagoval na video, kde hrá so synom tenisom, ktoré nedávno zverejnil na sociálnych sieťach. Djokovič tiež v máji uviedol, že v rovnaký deň, keď získal titul v Ríme, jeho syn vyhral prvý detský turnaj.

"Teraz ho zaujíma úplne všetko, čo je spojené s tenisom. A ja urobím všetko pre to, aby som mu pomohol, pokiaľ sa mu v budúcnosti bude chcieť venovať aj profesionálne," pridal Djokovič.

"Je ale predčasné o tom takto hovoriť. Veď nemá ešte ani osem rokov," povedal šesťnásobný wimbledonský šampión. "Na prvom mieste chcem byť dobrým otcom a aby si užíval život. A tiež by som bol rád, keby vyskúšal aj iné športy ako tenis," vyhlásil Djokovič.

@DjokerNole was playing tennis and training his son Stefan Djokovic😍 at Mallorca 2021🤩. For me Nole is the Real G.O.A.T👏🙌 and Stefan & Tara Djokovic has already won the hearts of all the Nolefam including me❤♥️💝💖. Idemooo Noleee💪💪💪.#Djokovic #GOAT #NoleFam pic.twitter.com/DzuVW98xLr