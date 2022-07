Vulgárny Sagan v cieli 3. etapy: Na Van Aerta ukázal prstom a vynadal mu

Po 2. etape sa posťažoval na manéver Fabia Jakobsena v záverečnom špurte, po nedeľňajšej tretej etape sa mu zasa nepáčila taktika Wouta Van Aerta.

Slovenský cyklista Peter Sagan (32) obsadil štvrté miesto a v cieli neskrýval rozhorčenie, keď nahnevane ukázal prstom na vedúceho jazdca priebežného poradia Wout Van Aerta z Belgicka. Kamery v cieli zachytili ako Sagan zakričal na Belgičana anglický vulgarizmus "motherf*cker."

"Šprint Van Aerta nemôžem súdiť, na to sú rozhodcovia. Sami ste to videli v televízii. Som rád, že som to ustál," uviedol k incidentu v závere etapy Sagan pre zámorské médiá.

Emócie v cieli Sagana rýchlo prešli, keď po pár metroch v cieli prišiel za Van Aertom a uznanlivo ho pobúchal po chrbte. V pondelok je na Tour voľný deň.