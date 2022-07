Prišiel Sagan o triumf kvôli neschopnosti rozhodcov? Tourminátor obviňuje hlavného konkurenta!

Tretia etapa cyklistických pretekov Tour de France mala búrlivú dohru.

Trojica špurtujúcich pretekárov sa v závere prudko pohla doprava, čím natlačila na bariéru slovenského cyklistu Petra Sagana. Ten obsadil štvrté miesto a v cieli neskrýval rozhorčenie, keď nahnevane ukázal prstom na vedúceho jazdca priebežného poradia Wout Van Aerta z Belgicka.

"Šprint Van Aerta nemôžem súdiť, na to sú rozhodcovia. Sami ste to videli v televízii. Som rád, že som to ustál," uviedol k incidentu v závere etapy Sagan pre zámorské médiá.

"Začal som šprintovať, sťahoval som náskok a zrazu som bol pri bariére," opísal situáciu jazdec tímu TotalEnergies, ktorý prichádzal z pravej strany trate, keď sa trojica Van Aert, Jasper Philipsen a víťaz etapy Dylan Groenewegen priblížila smerom k nemu.

"Videl som, že ide okolo mňa a snaží sa mi niečo povedať, no nerozumel som mu pre hluk. Nebol som si istý, prečo sa sťažuje a ani neviem, ako skončil," reagoval na situáciu tesne pred cieľom Van Aert zo stajne Jumbo-Visma.

Ďalší uhol pohľadu na situáciu poskytol Austrálčan Caleb Ewan, ktorý medzi najlepšou štvorkou nefiguroval a obvinil z toho najmä Sagana. "Začali šprintovať v strede trate a potom sa všetci presunuli napravo. Myslím si, že to začal Van Aert, no Sagan sa potom posunul ešte prudšie doprava. Mal som na víťazstvo, vyrazil som do špurtu v rovnakom čase ako Dylan," neskrýval po pretekoch frustráciu Ewan.

Pozitívum v nedeľnom incidente však našiel šéf Saganovho tímu Jean-René Bernaudeau. "To, že je nespokojný, znamená, že je vo forme. Podstatné je, že ju našiel. Štve ho, že mal na víťazstvo a je normálne, že sa hnevá," uviedol Bernaudeau na adresu slovenského cyklistu, ktorý v nedeľu zaznamenal najlepší výsledok na TdF od 10. etapy v roku 2020. Cyklistov čaká deň voľna a v utorok si bude môcť Sagan napraviť chuť v ďalšej šprintérskej etape z Dunkerque do Calais, ktorá bude prvá na území Francúzska.