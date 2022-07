Prestupové špekulácie na Old Trafforde: Opustí Ronaldo Manchester?

Chce naplno využiť svoj potenciál. Cristiano Ronaldo (37) podľa britských médií požiadal vedenie Manchestru United o možnosť opustiť klub. Dôvodom má byť skutočnosť, že 6. tím uplynulého ročníka Premier League nebude hrať Ligu majstrov.

Portugalský útočník pritom v najprestížnejšej klubovej pohárovej súťaži sveta účinkuje nepretržite už 19 sezón!

Ronaldo sa mal obrátiť na vedenie United so žiadosťou o uvoľnenie v prípade, že klub dostane v prestupovom období adekvátnu ponuku. Manchester United v budúcej sezóne bude hrať len Európsku ligu UEFA.

Cristiano podľa vlastných slov cíti, že dokáže ešte tri až štyri roky hrať na najvyššej úrovni, a rád by ich strávil v klube, v ktorom by bol schopný prispieť k tímovým či individuálnym úspechom. Podľa jeho blízkych priateľov má majster Európy z roku 2016 k United stále tie najvyššie sympatie a rešpekt, no rád by zvolil odchod z Manchestru aj kvôli jeho mladej rodine, ktorá má za sebou náročné obdobie. V apríli Ronaldovi a jeho partnerke Georgine Rodriguezovej zomrelo pri pôrode jedno z dvojčiat.

Na Old Trafford, kde hral už v rokoch 2003 až 2009, pred odchodom do Realu Madrid, sa Ronaldo vrátil iba pred rokom z Juventusu Turín. Pri druhom angažmáne v Anglicku stihol odohrať 30 ligových zápasov a dal 16 gólov, v Lige majstrov mal bilanciu sedem štartov a šesť gólov. Po sezóne sa objavili špekulácie o záujme Bayernu Mníchov o jeho služby, The Athletic teraz uviedol, že s Ronaldovým agentom Jorgem Mendesom rokoval nový šéf Chelsea Todd Boehly.

Ronaldo nezahájil letnú prípravu

Portugalčan absentoval na pondelňajšom tréningu Manchestru United z "rodinných príčin". Klub podľa agentúry AFP akceptoval jeho dôvody, 37-ročný útočník však podľa medializovaných správ pred niekoľkými dňami deklaroval svoj úmysel odísť.

V pondelok s k tímu United mali pripojiť hráči, ktorí absolvovali počas letnej klubovej prestávky reprezentačné povinnosti. Ronaldo chýbal a britské médiá informujú, že ani po príchode nového trénera Erika ten Haga neverí ambíciám "červených diablov".

Príde Eriksen?

Vedenie Manchestru United absolvovalo niekoľko kôl rokovaní s dánskym stredopoliarom Christianom Eriksenom z Brentfordu, ktorý vlani na ME utrpel zástavu srdca. Podľa denníka Daily Star sa obe strany dohodli už aj na splnení finančných požiadaviek hráča. Dán však údajne váha s podpisom, pretože ešte nevie, akú prestupovú politiku klub toto leto zvolí.