Dočkáme sa odvety veľkolepého boxerského duelu? Neuveríte, s akou ponukou prišiel hviezdny Mayweather

Conor McGregor (33) má na stole ponuku, ktorá by sa väčšine z nás len veľmi ťažko odmietala! Podľa zahraničných správ mu jeho bývalý súper Floyd „Money" Mayweather (45) ponúkol astronomických 157,9 miliónov dolárov, aby ho presvedčil na odvetný boxerský súboj.

Reči o jednaní medzi neporazeným Floydom Mayweatherom (50-0) a hviezdou MMA Conorom McGregorom (22-6 MMA) plnia už istý čas titulky viacerých médií. Dokonca sa objavili aj správy o rozprávkovej výplate vo výške 1 miliardy dolárov. Informácie o návrate írskeho bojovníka do boxerského ringu však dementoval šéf UFC Dana White. „Conorov návrat bude v klietke. Chce se vrátiť už na konci tohto roku, možno v úvode toho nasledujúceho."

Americký The Sun zas prišiel s ďalšími novinkami. Roh Mayweathera dal údajne rodákovi z Dublina ponuku, ktorá značne prevyšuje zárobky v organizácii UFC. Konkrétne sa jedná o sumu 157,9 miliónov amerických dolárov (cca 151,5 miliónov eur).

​„Floyd trénuje, ako keby mal znovu 30. Je naozaj v dobrej kondícii. Hlási, že chce bojovať s McGregorom, pretože pre neho to sú ľahko zarobené peniaze. Mohlo by sa to uskutočniť niekedy v marci na Blízkom východe, dokonca by tam mohol zápasiť aj Gervonta Davis proti Ryanovi Garciovi. Floyd z toho chce spraviť najväčšiu noc v boxerskej histórii s predajom (PPV) ako nikdy predtým," povedal americkému denníku tajný zdroj.

Mayweather a McGregor sa prvýkrát stretli v roku 2017. Americký boxer vtedy v 10. kole technickým knokautom pokoril majstra zmiešaných bojových umení. Dlho očakávaný duel vtedy obom vyniesol niekoľko miliónové odmeny.