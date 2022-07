Nakceptovateľná frustrácia svetovej päťky: Loptičky agresívne odpaľoval medzi divákov i do protivníka

Nick Kyrgios (27) predvádza na Wimbledone špičkový tenis. Austrálsky búrlivák je často pokutovaný a kritizovaný, ale v dueli so Stefanosom Tsitsipasom (23) dal na všetky jeho prehrešky zabudnúť. Bol to naopak grécky favorit, ktorý od nervov odpaľoval loptičky medzi divákov i do samotného Kyrgiosa. Ten sa na toto správanie oprávnene sťažoval.

Rodák z Canberry sa po famóznom výkone prebojoval už do osemfinále, kde narazí na Američana Nakashimu. Kyrgios v súboji dvoch kontroverzných tenistov v štyroch setoch porazil Stefanosa Tsitsipasa. Aténčanovi mnohí vyčítajú najmä dlhé prestávky a konzultácie s trénerom počas zápasu, ktoré sú v tenise zakázané.

Vo vzájomnom stretnutí sa však v lepšom svetle predviedol Kyrgios. Ten požadoval diskvalifikáciu svetovej päťky po tom, čo jeho súper odpálil loptičku medzi fanúšikov. Podľa spomalených záberov Tsitsipas dokonca zasiahol staršieho muža na tribúne.

To ale ani zďaleka nebolo všetko. Na sieti bolo jasne vidieť, ako veľmi je grécky tenista rozčúlený. Prudkými údermi častokrát len chcel trafiť Austrálčana. Pochopiteľne, Kyrgiosovi sa to nepáčilo, niekoľkokrát sa slovne oprel do protivníka a celú situáciu taktiež riešil s umpirovým rozhodcom.