Sagan mal ťažké srdce na Jakobsena: Zablokoval ma!

Slovenský cyklista Peter Sagan (32) mal po 2. etape Tour de France ťažké srdce na víťazného Holanďana Fabia Jakobsena (25). Zablokoval ma, našťastie sme nespadli, hovoril po pretekoch Sagan.

Sagan sa počas celej druhej etapy držal v hlavnej skupine a vytvoril si sľubnú pozíciu pred finišom. Záverečný šprint absolvoval na tretej, resp. štvrtej pozícii, tesne pred cieľom sa cez neho dostali ešte dvaja súperi. Slovenský jazdec v špurte takmer spadol, keď sa dostal do kontaktu s Jakobsenom. "Všetci čakali, že na poslednom moste sa stane neviem čo, pritom sme jazdili proti vetru, takže všetko bolo na sebe 'napráskané'. Boli tam aj nejaké pády, ale išlo sa pomaly, až v posledných troch kilometroch sa to trochu rozbehlo. Keď sme sa dostali do špurtu, zostal som tam trochu zavretý za Jakobsenom. Keď som chcel vyštartovať, Jakobsen ma zablokoval. Našťastie sme nespadli," povedal Sagan pre RTVS.

Bezprostredne po dojazde mal na Holanďana ťažké srdce: "Vychádzam s ním dobre, akurát by sme mali jazdiť trochu viac opatrne. Jasné, je to Tour, každý chce vyhrať etapu, navyše pre Jakobsena je to prvá Tour, napriek tomu treba byť opatrný. Gratulujem mu však k víťazstvu."

V celkovom poradí patrí slovenskému jazdcovi naďalej 140. priečka (+1:33 min). Trojnásobný majster sveta aj vďaka piatej pozícii na rýchlostnej prémii získal prvých 25 bodov do bodovacej súťaže, v ktorej mu patrí priebežné štvrté miesto. Na čele je Van Aert so 60 bodmi, ktorý ako líder celkového poradia však nemôže nosiť zelený dres, prenechal ho druhému Jakobsenovi.