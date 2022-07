Cristiano Ronaldo požiadal Manchester United o odchod: Toto je dôvod!

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo podľa britských médií požiadal vedenie Manchestru United, aby mu umožnilo toto leto odísť z klubu.

Tridsaťsedemročný útočník by chcel pokračovať v mužstve, s ktorým by pravidelne hral Ligu majstrov. Manchester skončil v uplynulej sezóne anglickej Premier League na šiestom mieste a v nadchádzajúcom ročníku bude účinkovať iba v Európskej lige.

Podľa The Times je Ronaldova žiadosť motivovaná túžbou hrať až do konca kariéry každú sezónu v Lige majstrov. Od roku 2003, keď odišiel zo Sportingu Lisabon a prvýkrát zamieril do Manchestru United, ťahá portugalský kanonier sériu 19 sezón s nepretržitou účasťou v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži. Preto by chcel teraz "červených diablov" opustiť, ak za neho klub dostane počas prestupového obdobia adekvátnu ponuku, uviedol portál Sky Sports.

Ronaldo podľa vlastných slov cíti, že dokáže ešte tri až štyri roky hrať na najvyššej úrovni, a rád by ich strávil v klube, v ktorom by bol schopný prispieť k tímovým či individuálnym úspechom. Podľa jeho blízkych priateľov má majster Európy z roku 2016 stále tie najvyššie sympatie a rešpekt smerom k United, no rád by zvolil odchod z Manchestru aj kvôli jeho mladej rodine, ktorá má za sebou náročné obdobie. V apríli Ronaldovi a jeho partnerke Georgine Rodriguezovej zomrelo pri pôrode jedno z dvojčiat.



Ronaldo sa po pôsobeniach v Reale Madrid a Juventuse Turín vrátil vlani v lete do Manchestru. V 30 ligových stretnutiach v drese United nastrieľal 18 gólov, v siedmich dueloch v Lige majstrov pridal šesť presných zásahov. Päťnásobný víťaz Zlatej lopty je rekordér LM v počte odohratých zápasov (183), strelených gólov (140) i asistencií (42). Počas kariéry získal celkovo 32 trofejí, z toho sedem ligových titulov, päťkrát vyhral Ligu majstrov - štyrikrát v drese Realu a raz s United.