Výstraha pred odchodom do NHL? Brutálne detaily zadržania ruského brankára: Odviezla ho sanitka!

Namiesto splneného sna o NHL zažíva nočnú moru! Na povrch sa dostali brutálne detaily zadržania hviezdneho ruského hokejového brankára Ivana Fedotova (25) políciou. Musela ho odviezť sanitka!

Na povrch sa dostali šokujúce detaily zadržania hviezdneho ruského brankára Ivana Fedotova (25). Toho ministerstvo vnútra prikázalo zadržať pre údajné vyhýbanie sa vojenskej povinnosti. Fedotov nedávno podpísal zmluvu v NHL s tímom Philadelphia Flyers. Má ísť zo strany ruských orgánov o akési výstražné gesto pred odchodom domácich hokejistov do zámorskej profiligy?

Prvý júlový deň sa premenil pre Fedotova na nočnú moru! Ako informuje portál sportkp.ru, policajti hľadali Fedotova celý deň po Petrohrade. Dokonca vtrhli aj do niekoľkých súkromných bytov. Praktiky ako z čias sovietskej éry. Napokon Fedotova našli na zimnom štadióne, kde poskytoval rozhovor pre redaktorov ruskej televízie Match TV.

„Mali sme s Ivanom plán natočiť časť rozhovoru na štadióne a časť v parku. Keď sme vyšli von, bolo tam asi 10 ľudí. Dvaja mali masku a maskáče, to ma zarazilo," opisovala reportérka Anna Andronovová desivé momenty. „Jeden z nich ukázal Ivanovi preukaz a asi minútu sa o niečom bavili. Potom bol Ivan hneď odvedený do dodávky, ktorú sprevádzali tri autá bez akýchkoľvek symbolov. Pribehla som k dodávke a podarilo sa mi zadržať dvere. Pýtala som sa, čo sa deje. Odpovedali mi, že nič a silou sa snažili zavrieť dvere. Keď som povedala, že natáčame rozhovor, povedali mi: No a čo? To všetko hrubými výrazmi. Následne na mňa kričali, nech dám rýchlo preč ruku z auta a odišli," dodala ruská reportérka.

Situácia eskalovala a Fedotovovi sa na vojenskej stanici spravilo nevoľno, čo skončilo jeho prevozom sanitkou do nemocnice. Odvtedy o ruskom brankárovi nemá nikto žiadne správy. Vedenie Philadelphie Flyers o zadržaní Fedotova vie, ale nemá prakticky žiadne právomoci do situácie zasiahnuť. Podľa ruských médií v podstate zostáva jedine počkať na koniec Fedotovovej vojenskej služby a dovtedy prerušiť jeho kontrakt. To by v praxi mohlo znamenať koniec jeho sna o pôsobení v NHL.

Pritom Fedotov má za sebou sezónu snov. Ruský brankár vychytal striebro na olympiáde v Pekingu, získal Gagarinov pohár a vyhlásili ho za najlepšieho brankára KHL. Rusko však vyslalo jasný signál - z armádneho CSKA Moskva sa do Ameriky neuteká!