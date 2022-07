Vladimír Weiss ml. priznáva: Kucku som otravoval zrejme viac ako si želal!

Toto sme tu ešte nemali! Futbalisti ŠK Slovan a hokejisti HC Slovan v piatok spoločne oslávili zisk majstrovských titulov v predchádzajúcej sezóne v bratislavskom šport pube U Belasých. Premiérovo v ére samostatnosti sa tieto tímy z hlavného mesta stali šampiónmi Slovenska v oboch športoch v jednom ročníku. Vladimír Weiss ml. ako zástupca futbalového Slovana v rozhovore pre Nový Čas prezradil, ako sa zrodil podpis Juraja Kucku s belasým tímom, ale aj to, či si trebárs chodí občas aj zahrať hokej.

Čo pre vás znamená, že futbalový aj hokejový Slovan oslavujú spoločne titul?

- Hlavne pre fanúšikov Slovana je to výnimočné. Vnímame tú skvelú odozvu ľudí. Budeme sa to určite snažiť zopakovať častejšie.



Pribudla po spoločnom titule nová kerka?

- To nie, nič také neplánujem.



Počas hokejového finále Slovan – Nitra ste fandili aj na tribúne. K hokeju máte asi blízko...

- Áno, celá futbalová kabína sme toto finále prežívali. Spoločne sme na tie zápasy chodili a verili sme, že titul budeme oslavovať spolu, čo aj vyšlo.

- Dlho som nebol, nie je na to čas. Ale po kariére si pôjdem určite zahrať.



Čo vy a hra do tela?

- Nerobí mi problém, je to v pohode.



Vnímate aj úspechy slovenskej hokejovej repre? Rastie nám skvelá mladá generácia Slafkovský, Nemec, Sýkora...

- Sledoval som aj to. Chalanom som držal palce. Hrali veľmi pekne na ZOH aj MS. Je tam veľa mladých šikovných hráčov. Dúfam, že budú mať čo najkrajšiu kariéru.



Keď ste boli tínedžer, tiež bol okolo vás veľký rozruch. Čo by ste odporučili týmto mladým chalanom?

- Myslím, že posielať im rady je zbytočné. Sú to šikovní chlapci. Svedčí o tom fakt, že už aj v mladom veku niečo dokazujú. V preddraftových rebríčkoch sú na vysokých miestach. Sami vedia, čo majú robiť a čo nie. Ja im držím palce, aby to zvládli v hlavách, keď zažijú nejaký úspech. A určite treba makať.



Prejdime na futbal. Ako veľmi vás potešil podpis Juraja Kucku a čo prinesie do Slovana?

- Na repre sme sa spolu o tom často bavili. Vtedy ešte nebol rozhodnutý. Trošku som ho preto otravoval. Možno viac ako si aj sám želal. Som rád, že sa rozhodol pre Slovan. Verím, že ľudia sa budú na neho chodiť pozerať.



Čo chystáte počas leta?

- Potrebujem sa čo najrýchlejšie dostať do 100 % formy. Môj cieľ je zopakovať výkony z minulej sezóny a možno byť aj znova o čosi lepší.