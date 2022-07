Životný úspech mladej cyklistky: Odchovankyňa Saganovej akadémie so striebrom z ME

Vynikajúci výsledok priniesla z majstrovstiev Európy juniorov a U23 jazdcov Slovenka Terézia Ciriaková. Odchovankyňa Akadémie Petra Sagana si po štvrtkovom 6. mieste v short tracku junioriek pripísala v piatok na konto striebornú medailu.

Titul európskej vicemajsterky získala Ciriaková v spoločnom štarte junioriek a žien v disciplíne elimination (XCE). Zvíťazila Talianka Gaia Tormena, bronz si odnáša Češka Zuzana Šafářová. „Nevedela som, čo od týchto pretekov očakávať. Vedela som, že môžem spraviť výsledok, lebo som skôr šprintérsky typ, ale bola tam majsterka sveta a boli sme spojená kategória junioriek i žien. Tak to bolo otázne. No vyšlo to a získala som titul vicemajsterky Európy, za čo som vďačná,“ vyjadrila sa po pretekoch Terézia Ciriaková.