Becker bude mať vo väzení prominentnú návštevu: Smutné, že sa stretneme za takýchto okolností

Určite bude rád! Bývalý nemecký tenista Boris Becker (54) sa vo väzení už nevie dočkať návštevy svojho veľkého rivala z kurtov, Američana Johna McEnroea (63). Súčasný športový komentátor McEnroe chce za trojnásobným víťazom z All England Clubu zájsť po skončení turnaja vo Wimbledone.

Beckera každá návšteva poteší. Londýnsky súd ho v apríli poslal na dva a pol roka natvrdo za mreže za to, že sa v rozpore so zákonom o konkurze snažil zabrániť vymáhaniu svojho dlhu.

„Zistím, čo by sa mu v anglickom väzení zišlo a donesiem mu to. Je smutné, že sa musíme stretnúť za takýchto okolnosti,“ povedal John McEnroe, ktorého čaká cesta do väznice Huntercombe, vzdialenej 70 míľ od Londýna. Presný termín svojej návštevy však nezverejnil. „Ešte neviem, ktorý deň to bude, ale som si istý, že za Borisom pôjdem počas môjho pobytu v Anglicku,“ vyhlásil známy búrlivák, ktorý nemeckej tenisovej legende poslal emotívny odkaz hneď po odsúdení.

Becker bol najskôr v neslávne známej väznici Wandsworth, odkiaľ ho po troch týždňoch presunuli do obývateľnejšieho zariadenia. Všeobecne sa očakáva, že tenisovej hviezde, žijúcej v Anglicku od roku 2012, časť trestu nakoniec odpustia.

O svojho bývalého trénera sa bojí aj Novak Djokovič, ktorý po vynesení rozsudku tvrdil, že bude akoukoľvek formou podporovať nielen bývalého kouča, ale najmä jeho rodinu. „Nekomunikoval som s ním, ale s jeho rodinou. Je to pre mňa veľká bolesť, keď vidím, čo sa s ním stalo,“ povedal slávny Srb.