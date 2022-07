Jakubko postup mladíkov na MS hodnotí ako obrovský úspech: Upozorňuje ale na jednu vec!

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov dosiahli veľký úspech, keď skončili na domácom európskom šampionáte piati a postúpili na majstrovstvá sveta "dvadsaťročných" v roku 2023 v Indonézii.

Podarilo sa im to vďaka zhodným víťazstvám 1:0 v tretom zápase skupinovej časti turnaja proti Rumunom a v priamom súboji o miestenku na MS proti Rakúšanom. Manažér slovenskej reprezentácie do 19 rokov Martin Jakubko sa vrátil k úspešnému podujatiu v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu.

"Je to veľký úspech, vzhľadom na naše podmienky si dovolím povedať, že obrovský. Nemyslím tým na podmienky reprezentácie, tie sú zrovnateľné, ale chlapci vychádzajú z klubového prostredia a to naše je kdesi inde ako vo Francúzsku či Taliansku i v Rakúsku. Počas sezóny sú jej výraznú časť, naozaj podstatnú, hráči v kluboch, kratšiu dobu trávia v národnom tíme. Už len z tohto aspektu je to úspech slovenského mládežníckeho futbalu," myslí si účastník MS 2010 v Južnej Afrike, kde ako hráč prispel k postupu Slovenska do osemfinále. Spoločným menovateľom oboch úspechov bola podľa neho súdržnosť tímu.

Slováci strelili na domácich ME iba dva góly v štyroch zápasoch. Čo za to mohlo podľa Jakubka? "Kvalita súperov, hra ich obrán. Buďme realisti, na ME hrala špička mládežníckého futbalu v tejto kategórii, reálne sa nemôžeme umelo zaradiť medzi kontinentálnu elitu. Mali sme náznaky, vypracovali sme si pozície, z ktorých mohol padnúť gól, ale nepadol. Šťastie nám neprialo, v tých situáciách sme naň neboli pripravení, nešli sme mu oproti. Je iné hrať slovenskú dorasteneckú súťaž alebo 1. či 2. francúzsku seniorskú. Nerobme z dvoch strelených gólov tragédiu. Strelili sme ich vo chvíľach, keď nám zabezpečili víťazstvá a kolektívny úspech.," uviedol bývalý reprezentant.

Jakubko vyzdvihol aj trénera Alberta Rusnáka st., ktorý to najmä po dvoch prehrách s Francúzmi a Talianmi nemal jednoduché. "Hlavný tréner to mal naozaj ťažké. Na ňom ležala ťarcha zodpovednosti za každý jeden náš krok – výsledok, výkon, zápas, každý tréning a jeho náplň, komunikácia smerom dnu, komunikácia von, rozhodnutie o každom hráčovi. Debaty a analýzy trvali skutočne hodiny, isteže sme si odnášali aj potom do izieb v hlavách úvahy o tom, ako ďalej, čo treba urobiť. Ťažoba konečného rozhodnutia a zodpovednosť zaň však bola na Albertovi Rusnákovi. Ľudsky oceňujem, ako sa s tým vyrovnal," povedal 42-ročný niekdajší útočník.

Podľa Jakubka by mali mladí futbalisti dostávať viac priestoru v seniorských súťažiach: "Vekom a skúsenosťami sa každý hráč posúva dopredu. Bude záležať na tom, či títo naši mladí a nepochybne talentovaní hráči dostanú príležitosť hrať seniorskú ligu. U nás doma či v zahraničí. Už sme o tom hovorili, je rozdiel hrať slovenskú dorasteneckú alebo najvyššiu seniorskú súťaž. Z nášho kádra reálne vedeli, na akú kvalitu narazia, Jambor, Kopásek, Hollý, možno trochu Gaži, ale v kádroch Anglicka, Francúzska, Talianska, ale i Rakúska či Rumunska sú hráči klubov z prvoligových súťaží. Myslím si, že aj tí naši by mali dostať šancu hrať v prvom mužstve, lebo by mali mať prednosť pred druhotriednymi legionármi. Aj keď dodávam, že musia ešte pracovať, veľa a poctivo."