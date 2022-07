Šok na účet Slafkovského: To kam ho zaradili analytici?

Veľmi prekvapujúcu prognózu draftu NHL prinášajú analytici z Hockey Prospecting. Neuveríte vlastným očiam, kam zaradili slovenského útočníka Juraja Slafkovského (18)!

Juraj Slafkovský sa vo väčšine zámorských prognóz pred blížiacim sa draftom NHL pohybuje na prvých dvoch miestach. Dokonca vo svojich posledných rebríčkoch slovenského útočníka zaradili zámorskí experti Bob McKenzie z TSN a Corey Pronman z The Athletic na 1. miesto. O to šokujúcejšie vyzerá draftová prognóza analytikov z Hockey Prospecting.

Hockey Prospecting pracuje s číslami a na svoju prognózu využíva osvedčený vzorec založený na aspektoch ako napríklad vek, produktivita, porovnanie kariér podobných typov hráčov, historické štatistiky a podobne. Draftovou jednotkou sa podľa zámorských analytikov stane kanadský útočník Shane Wright.

Kto čaká na druhej pozícii Juraja Slafkovského, zostane prekvapení. Z druhého miesta podľa analýzy Hockey Prospecting bude draftovaný slovenský obranca Šimon Nemec. „Má unikátny štýl. Posledné dva roky hral seniorskú súťaž, už v tak mladom veku v nej ukazoval vyrovnanosť výkonov i produktivitu. Spomedzi 2000 obrancov, ktorí boli draftovaní za posledných 30 rokov, Nemcov preddraftový a draftový rok patrí ekvivalentom do najlepšej päťky počas oboch sezón," zdôvodňuje svoje rozhodnutie Hockey Prospecting.

Nemca prirovnali k hviezdnym obrancom ako napríklad Tony DeAngelo, Quinn Hughes, Victor Hedman, Brian Leetch či Phil Housley. „Má veľkú šancu, že napodobní ich kariéru," dodáva potešujúca prognóza.

Ale späť k Jurajovi Slafkovskému... Ten v prognóze spomínaných analytikov skončil až na 16. mieste. „Hlavným dôvodom je jeho nevýrazná produktivita za juniorku a A-tím Turku v poslednej sezóne. Ak čísla prenesieme do NHL, patrí medzi priemer," tvrdí Hockey Prospecting.

Slafkovského prirovnali k "power forwardom" Valerimu Ničuškinovi a Jessemu Puljujärvimu. Oboch spája skutočnosť, že sa v NHL presadili až v neskoršom veku. Niečo podobné zámorskí analytici prognózujú aj Slafkovskému.

„Obaja sa stali výbornými hráčmi, ale potrebovali na to až niekoľko sezón. Aj pri Slafkovskom je predpoklad, že bude potrebovať zopár ročníkov, aby sa svojím štýlom hry presadil. Ničuškinovi to trvalo až deväť sezón, Puljujärvimu o niečo menej. Radi by sme dali Slováka vyššie, ale číselné predikcie a historická prax sú proti," dodávajú na adresu najužitočnejšieho hráča olympiády v Pekingu.

Podľa analýzy Hockey Prospecting by mali byť v 1. kole draftovaní až štyria slovenskí hokejisti. Okrem Nemca a Slafkovského aj útočníci Filip Mešár (17. miesto) a Adam Sýkora (31. pozícia).