Sen o NHL sa mu tak jednoducho nesplní: Po podpise zmluvy čelí ruský brankár vážnemu obvineniu

Ruské médiá v sobotu informovali, že Fedotov ochorel na vojenskom registračnom úrade a musela ho odviezť sanitka. Vojenská prokuratúra sa predtým obrátila na hlavné riaditeľstvo Ministerstva vnútra Ruska, pretože brankár je podozrivý z vyhýbania sa vojenskej službe.

V minulej sezóne bol Fedotov vyhlásený za najlepšieho brankára v KHL. Odchytal 26 zápasov v základnej časti, mal úspešnosť zákrokov 91,6 percenta. Začiatkom mája podpísal nováčikovský kontrakt s Philadelphiou. Vedenie „letcov" zatiaľ nemá o brankárovi žiadne informácie. „Vieme, že ho zadržali, situáciu vyšetrujeme. V tejto chvíli nemáme žiadne informácie," reagoval generálny manažér Philadelphie Chuck Fletcher.

Here's video of Ivan Fedotov being detained as he left training at the arena.



🎥 Alexei Shevchenko TG pic.twitter.com/XOsawi6UnC