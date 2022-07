Slovanisti oslavovali tituly s fanúšikmi: Na autogramiáde sa objavili aj nové posily!

Futbalisti ŠK Slovan a hokejisti HC Slovan spoločne oslavovali zisk majstrovských titulov v predchádzajúcej sezóne. Premiérovo v ére samostatnosti sa bratislavské tímy stali šampiónmi Slovenska v oboch športoch v jednom ročníku.

Slovanisti vybojovali od roku 1993 dovedna 21 titulov, futbalisti sa postarali o tucet a hokejisti pridali deväť trofejí. Napriek tomu, že oba kluby sú v tomto ohľade rekordné, dosiaľ neuspeli naraz.

"Obidve trofeje niečo znamenajú, možno keby som od detstva pokračoval v hokeji, bol by som na druhej strane. Sledoval som hokejistov počas sezóny, s chalanmi sme chodili na hokej, keď sa dalo."

"Atmosféra tam bola vždy výborná, veľakrát sme sa bavili o tom, že by sme to radi zažili aj na našom štadióne. V minulej sezóne chodilo na hokej viac ľudí, verím, že sa to v tejto sezóne zmení. Dúfam, že aj príchodom Ďura Kucku to opäť priláka ľudí na štadión nielen u nás doma na Slovane, ale aj keď budeme hrať vonku, aby celkovo tá liga mala o čosi vyššiu úroveň," povedal stredopoliar Vladimír Weiss ml.

Hokejisti triumfovali aj v základnej časti, k ovládnutiu ročníka Bratislavčanmi chýbal len úspech futbalistov vo finále Slovenského pohára. "Veľmi sa tešíme, škoda, že nám nevyšiel posledný krôčik v sezóne, že sme nevyhrali aj pohár, čo ma doteraz trošku mrzí. Bol to pekný rok, určite sme boli spokojní na obidvoch stranách," dodal na piatkovej autogramiáde Weiss ml., ktorý by privítal viac spoločných akcií: "Treba ich robiť čo najviac, aby hlavne mladí fanúšikovia mali na Slovensku nejaké vzory a aby viac športovali, aby vyrastali pri športe. Ja som odmalička hrával na ulici futbal, hokej, hrával som tenis, mama si už niekedy nevedela dať so mnou rady, nonstop som potreboval byť pri športe. Takéto akcie sú potrebné, aby si deti uvedomovali, že sú tu hráči, ktorí im majú ísť vzorom. Urobíme všetko, aby sme značku Slovan reprezentovali dobre, aby nás deti sledovali." Takisto kapitán "belasých" hokejistov Michal Sersen ocenil spoločnú oslavu.

"Čo sa týka propagácie oboch športov, je to dobrý nápad. Sme najväčšie a najúspešnejšie kluby na Slovensku v hokeji a vo futbale. Myslím si, že ľudia by ocenili viac takýchto akcií. Je to zaujímavé a pre bratislavských fanúšikov je to vzácna vec. Toto je Slovan a Slovan, oba kluby v jednom meste už majú sto rokov, futbalový o čosi viac," uviedol Sersen, ktorý má vzťah aj k futbalu: "V minulej sezóne som bol na jednom alebo na dvoch zápasoch, na tom poslednom, kde futbalisti dvíhali trofej, som mal synov. Každý chlapec, ktorý na Slovensku športoval, si zahral futbal, aj keď nie na klubovej úrovni. Futbal je celosvetový fenomén a každý z nás si kopol do lopty. Je to šport, ktorý ľudia milujú po celom svete, ovplyvňuje to veľkú časť mládeže."