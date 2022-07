Slovan získal ďalšiu posilu: Prichádza bývalý najlepší strelec Fortuna ligy

Úradujúci slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava posilnil svoju ofenzívu o útočníka Erica Ramireza. Dvadsaťtriročný reprezentant Venezuely prichádza na Tehelné pole z Dynama Kyjev na ročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup.

Slovan získal druhého najlepšieho strelca fortunaligovej sezóny 2020/2021, keď ešte ako hráč Dunajskej Stredy nastrieľal 16 gólov. Vedenie "belasých" ho oficiálne predstavilo fanúšikom na piatkovej autogramiáde. "Som veľmi šťastný," uviedol Ramirez pre webstránku Slovana.

"Na Slovensku sa mi hralo vždy výborne, darilo sa mi, dával som góly. Poznám ligu a hráčov. Viacero hráčov v Slovane si pamätám ako súperov, no toto je jednoducho futbal a život. Dnes sme sa v kabíne spoločne zvítali a chalani ma prijali naozaj veľmi dobre. Na Tehelnom poli som sa vždy cítil dobre, aj keď to tu z pohľadu hráča hosťujúceho tímu nikdy nebolo ľahké. Teraz je to môj domov a urobím všetko pre to, aby sa nám darilo. Potrebujem a chcem na sebe pracovať, ešte sa zlepšiť a pomôcť Slovanu. To je pre mňa najdôležitejší cieľ." Ramirez má ako 23-ročný v najvyššej slovenskej súťaži na konte už 28 presných zásahov.

Vďaka svojím výkonom si vypýtal miestenku v reprezentácii, v drese Venezuely si pripísal osem štartov a dal v nich jeden gól, a to do siete Brazílie v októbri 2021, keď prekonal brankára Liverpoolu Alissona Beckera.

V minulosti pôsobil aj v Karvinej, na Slovensku hral za Senicu a Dunajskú Stredu. Vlani v lete prestúpil do Dynama Kyjev, jarnú časť strávil na hosťovaní v druhej najvyššej španielskej súťaži v Sportingu Gijon.

"Tešíme sa, že sme príchod Erica Ramireza dotiahli do úspešného konca. Jedným z cieľov letného prestupového obdobia bolo zvýšiť konkurenciu na poste útočníka. Veríme, že zdravá konkurencia medzi Ericom Ramirezom a Ivanom Šaponjičom bude pre dobro ich oboch a celého tímu, a obaja sa budú navzájom motivovať a zlepšovať."

"Eric v slovenskej lige zanechal výborný dojem, mali sme ho dlhodobo na očiach. Keď sa naskytla príležitosť získať ho do našich radov, neváhali sme a začali sme rokovania. Prichádza k nám na ročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup."

"Veríme, že uvidíme minimálne takého Ramireza, akého si pamätáme z našej ligy, a že Eric u nás ešte rozvinie svoj potenciál. Aj týmto podpisom deklarujeme naše ambície v novom ročníku. Veríme, že budeme ešte silnejší a spoločne s fanúšikmi úspešní," uviedol generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml.