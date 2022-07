Vojna o Škriniara graduje: Paris SG prihodil

Nemienia sa ho vzdať! Futbalový Paris St. Germain má eminentný záujem kúpiť Milana Škriniara (27).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Stále však neprišlok finálnej dohode s Interom Miláno na výške odstupného. Taliansky vicemajster žiada minimálne 70 miliónov eur. Francúzsky klub začal na 50 miliónoch. Neskôr k nim prihodil ďalších 10 miliónov a ponúkol Nemca Juliana Draxlera (28). Inter oba návrhy zmietol zo stola.

Rokovania finišujú a čoskoro by malo byť všetko jasné. Klub katarského miliardára a syna lovca perál Nassera Al Khelaifiho promptne reagoval na interes londýnskej Chelsea, ktorá urgentne zháňa kvalitného stopéra po odchode Antonia Rüdigera do Realu Madrid. Podľa talianskeho zdroja rýchlo navýšil ponuku za Škriniara.

„Francúzsky klub prišiel s ponukou 65 miliónov eur plus bonusy. Je to číslo, ktoré sa veľmi približuje požadovaným 70 miliónom, tedak bodu zlomu. Keď sa skončí proces so Škriniarom, Inter pôjde priamo k získaniu Gleisona

Kapitán našej reprezentácie už vyslovil súhlas s prestupom pod Eiffelovku, kde má istotu päťročnej zmluvy a ročného platu 7,7 milióna eur netto. Francúzske médiá tvrdia, že rokovania by mali smerovať k prestupovej sume 76 miliónov eur. Základom má byť 61 miliónov a ďalších 15 miliónov v bonusoch (3 za titul v Ligue 1,2 za triumfv Lige majstrov a po 5 za aspoň 25 odohratých zápasov hráča v prvých dvoch sezónach).

Nový tréner PSG Christophe Galtier je naklonený príchodu Škriniara do Parku princov. V rozhovore so športovým riaditeľom Luisom Camposom tlačil na to, aby Slováka získali za každú cenu. Chelsea doteraz neuviedla prestupovú sumu. Holandské noviny Telegraaf píšu, že londýnsky klub vypadol z bitky o Škriniara a sústreďuje sa na získanie Matthijsa de Ligta z Juventusu Turín.

Boj PSG o Slováka:

1. ponuka: 50 miliónov € - Inter ju zmietol zo stola

2. ponuka: 60 miliónov € + Draxler – Inter nesúhlasil

3. ponuka: 65 miliónov € + bonusy – Inter zatiaľ mlčí