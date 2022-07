Anketa NIKÉ Športovec za mesiac jún: Na tróne Slafkovský pred Černákom

Vodný slalomár Alexander Slafkovský (39) sa stal víťazom v Ankete NIKÉ Športovec mesiaca za mesiac jún. Prvenstvo mu zabezpečilo víťazstvo na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene v kategórii C1.

Pre Slafkovského to je prvá výhra na podujatí SP od augusta 2019 a dobrá vzpruha pred júlovými MS v nemeckom Augsburgu.

„Znamená to pre mňa veľa, dlho som nič nevyhral a v tejto sezóne to bolo prvé finále. Urobil som maximum a stačilo to na víťazstvo,“ uviedol Slafkovský tesne po pretekoch. Na druhom mieste skončil v ankete so stratou 5 hlasov hokejista Tampy Bay Erik Černák, ktorý dostal o jeden hlas viac ako tretie hokejbalistky SR.

Anketa NIKÉ Športovec mesiaca za mesiac jún:

1. Alexander Slafkovský (vodný slalom)

2. Erik Černák (ľad. hokej)

3. Hokejbalistky SR