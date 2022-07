Uvidíme v motoršporte viac žien? Coulthard hľadá šampiónku F1!

Čo rozhoduje vo svete formuly jeden? Monopost, zázemie a jazdec. Pilot musí mať odvahu, zručnosti a mentálnu odolnosť. Vtedy môže byť za volantom i žena. Skutočnosť je však iná, motošport je takmer výlučne mužskou záležitosťou. Práve to chcú zmeniť český miliardár Karel Komárek (53) a bývalý vicemajster sveta F1 David Coulthard (51).

Neziskovka More than Equal (Viac než rovné), za ktorou stojí vyššie spomínaná dvojica, má za cieľ odstrániť genderovú nerovnosť v tomto športe a nájsť supertalentované ženy, ktoré by na okruhoch konkurovali Hamiltonovi a spol. More than Equal preto združuje špičkových skautov, fitnes koučov, psychológov, výživových poradcov, trénerov a pretekárov zo sveta motošportu. „Vždy som bol presvedčený, že moja sestra Lynsay Jacksonová bola väčší talent ako ja. Podporu rozvíjať sa ako pretekár som však dostal ja, nie ona,“ ponúkol svoju osobnú skúsenosť víťaz 13 veľkých cien Coulthard.

Ženy už tri roky súťažia vo formulovom seriáli W series. Od F1 to však má poriadne ďaleko... Svet F1 zaznamenal iba dve ženy s ostrým štartom - Talianky Mariu Teresu de Filippisovú († 89) a Lellu Lombardovú († 50) - tá v seriáli MS získala pol boda.