Desivá spoveď Pogačarovho strýka: Moju dcérku zasväcujú do radikálnej sekty!

Cyklista Tadej Pogačar (23) využil v núdzi svoje slávne meno pre dobrú vec. Jeho strýko Peter Pogačar má totiž hlavu v smútku po tom, ako viac ako pol roka neúspešne pátra po svojej 10-ročnej dcérke Juliji. Tú mala podľa jeho slov uniesť jej vlastná matka, ktorá ju zasväcuje do extrémistickej sekty.

Pred začiatkom Tour de France zdieľal Tadej Pogačar príspevok na sociálnych sieťach, v ktorom prosí o pomoc pri pátraní po malej Juliji. Jej otec Peter natočil na internet aj krátke video, v ktorom šokuje spoveďou.

„Svoju dcéru som nevidel už viac ako 6 mesiacov. Naposledy v novembri. Vianočné darčeky na ňu čakajú doma, keď sa mi konečne vráti. Jej matka je členkou extrémistickej sekty. Opustila dvoch dospelých synov a našu Juliju uniesla. Interpol po nich pátra, no bez úspechu. Ponúkam odmenu 10 000 eur každému, kto mi ju pomôže vrátiť,“ uviedol nešťastný otec Peter Pogačar a jedným dychom pokračoval:

„S Julijinou matkou spolu nie sme už dlhé roky, no zdieľame starostlivosť o dcéru. Julija je šťastné dieťa, no ja som cítil, že bola v poslednej dobe indoktrínovaná do tejto sekty. Jej matka ju proste zobrala a opustila Slovinsko bez toho, aby niekomu čokoľvek povedala. Všetkým je jasné, že sa vrátiť nechystá. Julija má iba desať rokov.“