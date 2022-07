109. edícia legendárnych pretekov priniesla absencie veľkých mien: Tieto hviezdy prišli o Tour!

Organizátori Tour de France pripravili pre fanúšikov tento rok mimoriadne dramatickú trať. Vykompenzovali tým tak absenciu viacerých hviezd, ktoré počas najbližších dní, bohužiaľ, nebudeme registrovať. Fanúšikovia v 109. edícii legendárnych pretekov neuvidia také mená ako Julian Alaphilippe, Egan Bernal, Mark Cavendish či Sam Bennett.

Sam Bennett (31), Írsko, BORA-hansgrohe

Bývalý zamestnávateľ Petra Sagana, tím BORA-hansgrohe, nenašiel miesto v zostave pre bývalého víťaza zeleného dresu, ktorý svojho času predstavoval pre nášho Tourminátora nepriateľa číslo jeden. Bora svoje rozhodnutie odôvodnila tým, že má pretlak v zostave.

Julian Alaphilippe (30), Francúzsko, Quick-Step

Domáca hviezda sa po ťažkom páde na pretekoch Liége-Bastogne-Liége liečila dlhšie, než sa pôvodne očakávalo. Alaphilippe sa jednoducho nedokázal dostať do dostatočnej formy na to, aby mohol na Starej dáme predvádzať naplno svoje umenie.

Mark Cavendish (37), Veľká Británia, Quick-Step

Cavendish sa stal len pred pár dňami majstrom Veľkej Británie, no ani to nestačilo na to, aby presvedčil šéfov Quick-Stepu, že má na to, aby svoj vlaňajší zelený dres z Tour obhájil. Legenda svetovej cyklistiky zobrala toto rozhodnutie veľmi ťažko.

Egan Bernal (25), Kolumbia, Ineos Grenadiers

Vážnu nehodu v sedle utrpel aj víťaz edície z roku 2019. V januári v blízkosti mesta Bogota narazil počas tréningu do stojaceho autobusu. Skončil s prepichnutými pľúcami a viacerými zlomeninami vrátane stehennej kosti či jabĺčka v kolene. Momentálne je v plnom tréningovom nasadení.