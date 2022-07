Revolučná novinka na MS v Katare: Rozhodcovia to budú mať ľahšie

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) prichádza na tretí svetový šampionát za sebou s technickou novinkou, ktorá pomôže rozhodcom pri práci a minimalizuje riziko kontroverzných verdiktov.

Na tohtoročných MS v Katare bude mať premiéru poloautomatizovaná ofsajdová technológia (SAOT), ktorá prostredníctvom kamerového systému a senzoru v lopte dokáže lepšie určiť, či nastal ofsajd alebo nie. Na MS 2014 v Brazílii sa prvýkrát použila technológia na zistenie, či lopta prešla za bránkovú čiaru, o štyri roky neskôr v Rusku zaviedli systém VAR.

Najnovší systém by mal objasniť ofsajdové situácie lepšie ako VAR. Na všetkých štadiónoch v dejisku MS 2022 bude umiestnených 12 kamier pod strechou, ktoré budú spoločne sledovať 29 bodov na tele hráča 50-krát za sekundu. Systém s pomocou umelej inteligencie vytvorí 3D animáciu situácie a pošle ju rozhodcom, ktorí majú na starosti VAR. Zábery sa objavia aj na všetkých obrazovkách na štadióne, aby si ich mohli pozrieť diváci. Senzor v lopte zaznamená jej zrýchlenie a určí presný moment prihrávky smerujúcej do potenciálneho ofsajdu.

"Aj keď je súčasná technológia pomerne presná, stále môže byť aj presnejšia. Niekedy sa situácie posudzujú príliš dlho. Pre VAR rozhodcov čas letí, ale pre trénerov, hráčov a divákov je to úplne iné," povedal o novinke Pierluigi Collina, ktorý má vo FIFA na starosti rozhodcov. Dodal, že nejde o žiadneho robotického rozhodcu a hlavné slovo má stále človek. Nezavrhol však ďalšie diskusie o ešte lepšej technológii v budúcnosti.

Riaditeľ inovácií vo FIFA Johannes Holzmüller vysvetlil, že nový ofsajdový systém bude posudzovať situácie omnoho rýchlejšie ako súčasná technológia. Vedúci VAR rozhodca skontroluje údaje, ktoré zaznamenala SAOT a oznámi výsledok hlavnému arbitrovi zápasu. Celé by to malo trvať len 20 až 25 sekúnd namiesto doterajších 70 sekúnd. Pandémia ochorenia COVID-19 spomalila uvedenie nového systému do praxe, testovali ho už v zápasoch Arabského pohára vlani v decembri v Katare aj na MS klubov vo februári tohto roka v Spojených arabských emirátoch.