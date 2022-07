Zámorský expert pred draftom NHL zmenil názor: Situácia sa zásadne otočila!

Týždeň pred tohtoročným draftom nováčikov do zámorskej NHL v kanadskom Montreale sa medzi zámorskými expertmi stále diskutuje o tom, koho si víťaz draftovej lotérie Montreal Canadiens vyberie z prvého miesta.

Podľa zámorského experta Coreyho Pronmana z webu The Athletic to bude slovenský útočník Juraj Slafkovský. Jeho krajana, obrancu Šimona Nemca, zaradil vo svojom preddraftovom rebríčku na šieste miesto, z ktorého by putoval do klubu Columbus Blue Jackets.

Jeden z favoritov na najvyššiu pozíciu, kanadský center Shane Wright, sa podľa Pronmana dostane na rad až ako štvrtý a skončí v tíme Seattle Kraken. Ako najvyššie draftovaného obrancu určil Čecha Davida Jiříčka, ktorý by mal ísť k New Jersey Devils z druhej priečky. Na tretie miesto zaradil amerického centra Logana Cooleyho (Arizona Coyotes) a na piate amerického krídelníka Cuttera Gauthiera (Philadelphia Flyers).

"Veľa ľudí v NHL verí, že Montreal si vyberie Wrighta. Avšak, po mojich diskusiách s ľudmi z NHL v ostatných týždňoch som dospel k názoru, že situácia sa otáča v prospech Slafkovského. Myslím si, že je o trochu viac pravdepodobné, že práve on bude draftovou jednotkou," uviedol Pronman na margo 18-ročného Košičana. Zamyslel sa však aj nad prípadom, keby "Habs" uprednostnili Wrighta.

"Ak si Montreal vyberie Wrighta, pre New Jersey je to jednoduché a vezme Slafkovského. Ak bude Slafkovský jednotkou, otvárajú sa možnosti. Ligové zdroje sú skeptické alebo nevidia ako veľmi pravdepodobnú možnosť, že by v tom prípade Devils draftovali Wrighta. Najčastejšie som počúval o tom, že by si vybrali jedného z obrancov - Jiříčka alebo Nemca, prípadne by svoju voľbu vymenili. V prípade výberu obrancu by to bol zrejme Jiříček," myslí si Pronman. Nemca si vraj dokáže predstaviť na ktoromkoľvek z prvých šiestich miest.

Zámorský odborník predpovedal vo svojej analýze všetkých 225 draftových volieb v tomto roku. V prvom kole už ďalšieho Slováka nevidí, útočníka Filipa Mešára však zaradil na začiatok druhého kola. Z 36. miesta by si ho mal vybrať tím Arizona Coyotes. Len o niekoľko pozícií nižšie príde podľa Pronmana na rad útočník Adam Sýkora, ktorého zo 41. priečky draftuje Buffalo Sabres. Do prvej stovky sa dostal aj 17-ročný center Servác Petrovský, ktorý by ako 93. v poradí smeroval do tímu Florida Panthers.

V šiestom kole na 178. mieste figuruje v Pronmanovom rebríčku 18-ročný krídelník Alex Šotek, ktorého si vyberie Anaheim Ducks. Prvý slovenský brankár, 20-ročný Šimon Latkóczy, pôjde zo 196. miesta do tímu Seattle Kraken. Medzi poslednými, na 223. pozícii, vidí 18-ročného obrancu Mariána Moška, ktorý by skončil v Tampe Bay Lightning.