Colorado oslavovalo Stanleyho pohár: Do centra Denveru prišlo pol milióna fanúšikov

Približne pol milióna fanúšikov sa zišlo v centre amerického Denveru, kde s hokejistami Colorada Avalanche oslavovali zisk tretieho Stanleyho pohára v histórii klubu.

Šampanské tieklo potokom, nechýbala jazda na hasičských autách i rôzne verzie osvojenej hymny "lavín" v play off - pesničky "All The Small Thing" od kapely blink-182.

"Užívame si to. Takýto úspech nepríde denne, takže si naplno vychutnávame každý jeden moment," povedal útočník Nazem Kadri. Jeho spoluhráča, mladého obrancu Bowena Byrama, si ochranka pomýlila s fanúšikom a nechcela ho pustiť medzi kamarátov z tímu. Po chvíli vysvetľovačiek sa však mohol pridať naspäť do klbka oslavujúcich hráčov. Jazda mestom vyvrcholila veľkou "parádou" v denverskom Civic Center Parku. "Bolo to také bujaré, že som už aj zabudol po anglicky," smial sa fínsky útočník Mikko Rantanen.

Colorado vo finále play off zámorskej NHL zdolalo dvojnásobného obhajcu titulu Tampu Bay Lightning 4:2 na zápasy. "Blesky? Hromy? Nevadí bejby, teraz prichádza lavína," kričal Kadri davu nadšených priaznivcov. Aktívny bol kapitán Gabriel Landeskog, nad hlavu zdvihol slávny pohár, potom si dal dole tričko a obmotal sa švédskou vlajkou. Ocenením Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča vyraďovačky sa pochválil obranca Cale Makar.

"Neuveriteľné. Toto je dôkaz, že Denver je mesto športu," povedal Byram, keď videl preplnené ulice mesta. "Ani nedovidím, kde až je koniec," pridal sa Kadri, ktorý sa po sezóne stal neobmedzeným voľným hráčom a táto párty mohla byť aj jeho rozlúčkou s dresom Avalanche.

Počas štvrtkových osláv ocenili aj tím Denverskej univerzity, ktorý sa v uplynulej sezóne stal šampiónom NCAA a titul si vo svojej mládežníckej súťaži pripísali v tomto ročníku aj hráči Denver East High School. Denver sa tak v lete môže pýšiť až tromi hokejovými trofejami, pripomenula agentúra AP.