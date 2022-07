Nečakaný koniec už v druhom kole: Britke nepomohli šperky za 35 000!

Žiarila, ale určite nie výkonom! Britská tenisová hviezdička Emma Raducanuová (19) sa síce snažila, ale tam, kde vlani začala stúpať jej hviezda, skončila tento rok už v druhom kole. Vo Wimbledone jej nepomohli ani extravagantné šperky, ktorými bola ovešaná, a ktorých cena je v prepočte 35 000 eur!

Nákladné žiariace ozdoby ešte v pondelkovom prvom kole zabrali, ale v stredajšom druhom už boli minuloročnej víťazke US Open skôr na obtiaž. Predovšetkým náušnice! Tým sa chvíľami venovala viac ako tomu, čo sa na ňu hotuje zahrať Francúzka Caroline Garciová, ktorej nakoniec podľahla 3:6, 3:6. Pre zaujímavosť, Raducanuová je 11. v rebríčku, Garciová 55.

Britská nádej tak opäť raz zaujala niečím iným ako predvedenou hrou. Donedávna pútala pozornosť častými zmenami trénerov, teraz šperkmi. Podľa The National News mala Raducanuová v ušiach, okolo krku a na zápästí šperky v hodnote okolo 35 000 eur! Všetky pochádzajú z dielne americkej spoločnosti Tiffany & Co., ktorej tvárou sa mladá tenistka stala po svojom senzačnom triumfe vlani v New Yorku.

A čo mala na sebe? Náušnice v tvare dážďoviek pozostávajú z perly na platine, ktorá je doplnená o diamantový kvietok. Ich cena je 8 700 eur. Na sebe mala aj zodpovedajúci náhrdelník v hodnote takmer 4 400 eur, ale najdrahším doplnkom jej outfitu bol náramok z 18-karátového zlata, vykladaný diamantmi. Stojí „len“ okolo 22 000 eur.