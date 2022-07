Štartuje 109. ročník slávnych pretekov Tour de France: Sagan útočí na dva rekordy!

Cyklistický sviatok sa môže začať! Tohtoročná edícia legendárnych pretekov Tour de France bude podľa mnohých odborníkov mimoriadne dramatická.

Peter Sagan (32) bude aj tento rok útočiť na dva prestížne rekordy. Tourminátor má šancu získať ôsmy zelený dres a rovnako tak aj prekonať najdlhšiu sériu dní, keď viedol bodovaciu súťaž na všetkých troch podujatiach Grand Tour (Tour, Giro, Vuelta).

Tour de France 2022 odštartuje už dnes netradične z hlavného mesta Dánska Kodane, kde organizátori na úvod pripravili individuálnu časovku. Celkovo absolvujú jazdci 3 349,8 súťažných kilometrov, ktoré si odkrútia počas 21 etáp v štyroch krajinách – Dánsku, Belgicku, Švajčiarsku a Francúzsku.

Tímy a jazdci si spoločne počas celých pretekov rozdelia dohromady až 2,3 milióna eur vrátane 500 000 eur konečnému víťazovi celkovej klasifikácie jednotlivcov. Slovák Peter Sagan sa už tradične bude usilovať o úspech v bodovacej súťaži, kde môže vybojovať už ôsmy zelený dres. Okrem toho však útočí aj na ďalší rekord. Tento rok potrebuje len tri dni vo svojom obľúbenom tričku na to, aby prekonal Seana Kellyho. Žiadny iný aktívny jazdec totiž nie je blízko Kellymu (151 dní) a Saganovi (149 dní). Bývalý šprintér Erik Zabel je so 141 na treťom mieste v historickom zozname. Za ním nasledujú Laurent Jalabert (103 dní), Freddy Maertens (102 dní) či Eddy Merckx (91 dní). Kellyho 11-ročná jazda bodovacej klasifikácie na podujatiach Grand Tour sa začala v roku 1979 a trvala až do roku 1989.

Sagan má za sebou 12 sezón v profesionálnom pelotóne. „Je skvelé byť späť na Tour de France a vidieť opäť toľko divákov. Uvidíme, ako to bude so zeleným dresom. Určite je to mojím cieľom. Vyskúšame to, ale nič nie je isté,“ uviedol Sagan na stredajšom oficiálnom predstavení tímu TotalEnergies.



Tri týždne cyklistického šialenstva:

6 rovinatých etáp

7 kopcovitých etáp

6 horských etáp

2 časovky

2 dni voľna

1 deň na transfer



Spolu 21 etáp a 3 349,8 súťažných km





Najviac dní strávených vo vedení bodovačky na všetkých Grand Tours:

Sean Kelly 151

Peter Sagan 149

Erik Zabel 141

Tímy pôjdu vabank

Ako to vidí Peter Zánický (49), mládežnícky tréner

Netradičný štart v Kodani svedčí o tom, že organizátori sa snažia Tour spestrovať každým rokom čoraz viac. Dáni sú cyklistická krajina, takže tu obavy nemám. Problém môže byť primárne s počasím. Konkrétne drsné vetry môžu v Dánsku spôsobiť aj viacero pádov. Bude zaujímavé sledovať, ako sa k tomu postavia favoriti na celkové víťazstvo. Môže sa stať, že žltý dres uvidíme počas prvých troch etáp na netradičnom pretekárovi a kryštalizovať sa to začne až neskôr. V každom prípade to budú mať pretekári dnes počas individuálnej časovky mimoriadne náročné. Väčšina tímov pôjde zrejme vabank.