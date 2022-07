Koscelník si najprv ukázal na Rapid Viedeň a teraz sa drví nemčinu: Viem iba pozdraviť a narátať do desať!

Po štyroch sezónach pod Ještědom chcel vyskúšať futbal a život vo veľkomeste. Slovenský reprezentant Martin Koscelník (27) v týchto dňoch urobil svoj kariérny prestup, keď zo Slovana Liberec odchádza do najslávnejšieho rakúskeho klubu Rapid Viedeň, v ktorého kabíne, pochopiteľne, prevláda nemčina. A s tou je angličtinár Koscelník zatiaľ na nože, ale cez aplikácie sa už drví slovíčka, aby vedel napočítať viac ako do desať.

Martinovi Koscelníkovi sa prestupom do Rapidu splnili dva sny naraz. Prichádza do najslávnejšieho rakúskeho klubu a zároveň je to z Viedne na Slovensko doslova na krok. „V tomto smere som absolútne spokojný. Aj s prijatím v klube, či už od hráčov, realizačného tímu či funkcionárov,“ povedal na úvod slovenský reprezentant, ktorého jediným problémom je zatiaľ neznalosť jazyka, keď bez okolkov priznáva, že v nemčine nie je doma. „Viem napočítať do desať a pozdraviť. Ale keď niečo potrebujem preložiť, používam angličtinu. V tomto ohľade mi vychádzajú všetci v ústrety, ale cez aplikácie sa už učím slovíčka a verím, že sa čoskoro do toho dostanem,“ pokračoval s úsmevom futbalista, ktorého prednosťami sú najmä univerzálnosť, bojovnosť a kondícia.

„Rakúsky futbal je založený na behaní a bojovnosti, tak verím, že už v prípravných zápasoch sa predstavím v dobrom svetle,“ tvrdí odhodlane hráč, ktorý sa teší aj na to, že konečne spozná krásy hlavného mesta Rakúska. „Bol som tu, myslím, nakrátko raz alebo dvakrát, takže z Viedne veľa nepoznám. Teraz však na to bude čas,“ zastrája sa hráč, ktorému k prestupu dopomohol jeho agent Andrej Augustín, manažér agentúry SEG. „Martinov prestup sa zrodil veľmi rýchlo. Od prvého kontaktu do jeho uzavretia to trvalo tri dni. S majiteľom Liberca, pánom Karlom, sme sa dohodli za dve minúty, za čo by som chcel poďakovať, že vyšli Martinovi v ústrety. V Rapide úspešne pôsobili viacerí slovenskí futbalisti a Martin má všetky predpoklady ich nasledovať,“ dodal Koscelníkov manažér.

Čo môže od klubu očakávať

Jozef Valachovič, bývalý hráč Rapidu

- Martin bude pôsobiť v špičkovom klube, ktorý má skvelých fanúšikov, zázemie a v ktorom funguje všetko tak, ako má. Určite, že budú na neho kladené nároky, ale on má svoju kvalitu a som presvedčený, že sa v Rapide presadí.

Slováci v Rapide Viedeň

Stanislav Griga 1992 - 1993

Peter Hlinka 2004 - 2007

Vladimír Labant 2005

Ján Novota 2011 - 2017

Marek Penksa 1996 - 2000

Roman Pivarník 1994 - 1997

Otto Szabó 2001 - 2003

Jozef Valachovič 2004 - 2007