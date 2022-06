Stratil Ecclestone rozum? Obhajuje konanie Putina a neuznáva demokraciu!

Ecclestone v rozhovore pre Good Morning Britain označil Putina za rozumného človeka a povedal, že civilné obete neboli úmyselné. 91-ročný podnikateľ sa s ruským prezidentom zblížil v roku 2014 po usporiadaní Veľkej ceny Ruska a zdá sa, že svoj názor na tamojšiu hlavu štátu nezmenil ani za posledné obdobie, počas ktorého ruskí vojaci vzali životy tisícom nevinných ľudí na Ukrajine.

"Putin robí len to, čo považuje za dobré pre Rusko. Je obchodník rovnako ako ja. Bohužiaľ, z času na čas robíme chyby, a keď urobíte chybu, musíte urobiť všetko pre to, aby ste ju napravili," vyhlásil bývalý majiteľ F1 a Putina vykreslil ako dobrého človeka.

Ecclestone kladie vinu skôr ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému.

"Myslím si, že ak by viedol svoju krajinu správnym spôsobom - mám na mysli toho muža na Ukrajine... Chápem, že býval komikom, ale zdá sa mi, že chce v tejto úlohe pokračovať.“

„Myslím si, že keby o veciach lepšie premýšľal, som si istý, že by vyvinul dostatočné úsilie, aby sa porozprával s pánom Putinom, ktorý je rozumný človek, a vypočul si ho, pravdepodobne by s tým niečo urobil," vyjadril sa.

Moderátor rozhovoru položil Ecclestonovi priamu otázku: Ako by ospravedlnil tisíce mŕtvych na Ukrajine?

"Nebolo to úmyselné. Spomeňte si, ako si Američania privlastnili krajiny, ktoré s nimi nemali nič spoločné. Som si istý, že keby Ukrajinci naozaj chceli niečo urobiť so situáciou vo svojej krajine, situácia by sa zmenila," odpovedal Ecclestone.

Vyjadril sa aj k vtrhnutiu na Krym. "Nie som zástancom demokracie. Potrebujete diktátora, ktorý rozhodne, čo sa má robiť. V demokracii sa to oslabuje," doplnil Ecclestone.

Bernie Ecclestone thinks 'it's wrong to stop Russian athletes, including drivers, taking part in their sport'.



The former Formula One CEO says 'if Ukraine had wanted to get out of [the war] properly, they could have done.' pic.twitter.com/mWZTrbg5pT