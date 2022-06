Isner vybojoval prvýkrát skalp Murrayho: Raducanuová nezíska druhý grandslamový titul

Americký tenista John Isner sa na deviaty pokus dočkal. Prvýkrát v kariére zdolal Andyho Murrayho, navyše na wimbledonskom centri, kde Brit získal v rokoch 2013 a 2016 dva grandslamové tituly. Po víťazstve v štyroch setoch postúpil Američan do 3. kola dvojhry, v ktorom ho v piatok čaká desiaty nasadený Talian Jannik Sinner.

Isner označil triumf nad Murraym za jeden z najcennejších v kariére. "Zápasy s Andym vo mne vždy vyvolávali obavy, bola to pre mňa ako nočná mora. Je skvelé, sa mi ho konečne podarilo zdolať. Nečakal som, že práve vo Wimbledone podám taký výborný výkon. Nie som už najmladší, mám 37 rokov, preto si tieto víťazstva treba patrične vychutnať," uviedol pre akreditované médiá Isner, ktorý počas celého duelu skvele podával a súperovi nasúkal 36 es.

"Kvalitné podanie bola jediná cesta k úspechu proti Andymu, ktorý patrí k najlepšie returnujúcim hráčom na okruhu ATP. Je obdivuhodné, čo dokázal, má na svojom konte tri grandslamové trofeje i dve zlaté olympijské medaily vo dvojhre. Pre mladých hráčov je veľkou inšpiráciou. Bolo pre mňa cťou nastúpiť proti nemu na wimbledonskom centri. Diváci vytvorili fantastickú atmosféru," dodal dvadsiaty nasadený hráč.

Isner sa zapísal do grandslamovej histórie ako aktér najdlhšieho zápasu. V roku 2010 zdolal na tráve All England Clubu Francúza Nicolasa Mahuta po päťsetovom maratóne, rozhodujúce dejstvo vyhral 70:68. "Veľa ľudí sa ma na ten zápas pýta a myslí si, že mám na neho krásne spomienky. Opak je však pravdou. Na kurte sme strávili 11 hodín a bolo to skôr utrpenie. Víťazstvo nad Andym radím v mojej wimbledonskej hierarchii vyššie."

Murray, ktorý sa vrátil do súťažného kolotoča po problémoch s bedrovým kĺbom a viacerých operáciách, sa ešte nikdy nelúčil s Wimbledonom tak skoro. "Chcel som nadviazať na priaznivú bilanciu s Johnom, no súper bol lepší. V dôležitých momentoch servoval tesne k čiaram a vtedy je veľmi ťažké returnovať jeho podanie," priznal rodák zo škótskeho Dunblane.

Muži - dvojhra - 2. kolo:

John Isner (USA-20) - Andy Murray (V. Brit.) 6:4, 7:6 (4), 6:7 (3), 6:4, Tim van Rijthoven (Hol.) - Reilly Opelka (USA-15) 6:4, 6:7 (8), 7:6 (7), 7:6 (4), Carlos Alcaraz (šp.-5) - Tallon Griekspoor (Hol.) 6:4, 7:6 (0), 6:3, Jiří Veselý (ČR) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) 6:3, 5:7, 6:7 (2), 6:3, 7:6 (7), Tommy Paul (USA-30) - Adrian Mannarino (Fr.) 6:2, 6:4, 6:1, Jannik Sinner (Tal.-10) - Mikael Ymer (Švéd.) 6:4, 6:3, 5:7, 6:2, Cameron Norrie (V. Brit.-9) - Jaume Munar (Šp.) 6:4, 3:6, 5:7, 6:0, 6:2, Alexander Bublik (Kaz.) - Dušan Lajovič (Srb.) 7:6 (7), 6:2, 7:5, Nikoloz Basilašvili (Gruz.-22) - Quentin Halys (Fr.) 7:6 (7), 0:6, 7:5, 7:6 (5), Miomir Kecmanovič (Srb.-25) - Alejandro Tabilo (Čile) 7:6 (4), 7:6 (3), 3:6, 6:3, Novak Djokovič (Srb.-1) - Thanasi Kokkinakis (Austr.) 6:1, 6:4, 6:2, Ugo Humbert (Fr.) - Casper Ruud (Nór.-3) 3:6, 6:2, 7:5, 6:4, Oscar Otte (Nem.-32) - Christian Harrison (USA) 3:1 - skreč, David Goffin (Belg.) - Sebastian Baez (Arg.-31) 6:1, 6:2, 6:4, Frances Tiafoe (USA-23) - Maximilian Marterer (Nem.) 6:2, 6:2, 7:6 (3), Steve Johnson (USA) - Ryan Peniston (V. Brit.) 6:3, 6:2, 6:4

Raducanuová nezíska druhý grandslamový titul

Britská tenistka Emma Raducanuová nezíska na tohtoročnom Wimbledone druhý grandslamový titul. Vlaňajšia šampiónka US Open prehrala v 2. kole dvojhry ako nasadená desiatka s Francúzkou Caroline Garciovou 3:6, 3:6.

Raducanuová nenašla recept na útočnú hru súperky, ktorá prišla do Londýna s trofejou za triumf na turnaji WTA v Bad Homburgu. "Bol to z moje strany super zápas. Hrala som agresívne, často som chodila na sieť, čo na Emmu platilo. Bol to veľký zážitok hrať na wimbledonskom centri, aj keď fanúšikovia boli pochopiteľne na strane súperky, keďže je Britka a ja som Francúzka," uviedla Garciová.

Ženy - dvojhra - 2. kolo:

Kaja Juvanová (Slov.) - Dalma Gálfiová (Maď.) 7:5, 6:3, Ons Jabeurová (Tun.-3) - Katarzyna Kawová (Poľ.) 6:4, 6:0, Maria Sakkariová (Gr-5) - Viktorija Tomovová (Bul.) 6:4, 6:3, Alison Riskeová (USA-28) - Maja Chwalinská (Poľ.) 3:6, 6:1, 6:0, Angelique Kerberová (Nem.-15) - Magda Linetteová (Poľ.) 6:3, 6:3, Diane Parryová (Fr.) - Mai Hontamová (Jap.) 6:3, 6:2, Irina-Camelia Beguová (Rum.) - Elisabetta Cocciarettová (Tal.) 6:4, 6:4, Caroline Garciová (Fr.) - Emma Raducanuová (V. Brit.-10) 6:3, 6:3, Marie Bouzková (ČR) - Ann Liová (USA) 6:0, 6:3, Jelena Ostapenková (Lot.-12) - Yanina Wickmayerová (Belg.) 6:2, 6:2, Lesia Curenková (Ukr.) - Angelina Kalininová (Ukr.-29) 3:6, 6:4, 6:3, Tatjana Mariová (Nem.) - Sorana Cirsteová (Rum.-26) 6:3, 1:6, 7:5, Jule Niemeierová (Nem.) - Anett Kontaveitová (Est.-2) 6:4, 6:0, Šuaj Čang (Čína-33) - Marta Kosťuková (Ukr.) 7:6 (6), 6:2