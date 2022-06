Rekordný prestup Chelsea nevyšiel: Interu vracia obrovskú hviezdu

Belgický futbalista Romelu Lukaku sa v stredu vrátil do Interu Miláno. Do tímu talianskeho vicemajstra prichádza na ročné hosťovanie po nevydarenej sezóne v Chelsea Londýn, kam prestúpil pred rokom práve z Interu.

Informáciu oficiálne potvrdil klub publikovaním videa, na ktorom je Lukaku spolu s prezidentom klubu Stevenom Zhangom. "Nerazzurri" podľa AFP zaplatili Londýnčanom za útočníka osem miliónov eur a ďalšie tri milióny bonusových príplatkov.



Do Chelsea išiel v lete minulého roka za 115 miliónov eur, čo je rekordná suma v histórii "The Blues". Bolo to jeho druhé pôsobenie v tíme, ktorého dres obliekal i v rokoch 2011 až 2014. Postupne však stratil miesto v základnej zostave kouča Thomasa Tuchela a v Premier League zaznamenal iba osem gólov v 26 dueloch.

V Miláne pôsobil dva roky a pripísal si 64 gólov v 95 zápasoch, pričom bol súčasťou mužstva, ktoré získalo prvý ligový titul po viac ako dekáde. V stredu už absolvoval i lekársku prehliadku a v meste ho privítalo mnoho fanúšikov.

Interu pri minuloročnom prestupe veľmi pomohla finančná injekcia, no problémy s nedostatkom peňazí má aj v súčasnosti. Za účelom šetrenia rokuje aj o predaji slovenského obrancu Milana Škriniara, pričom medzi kandidátmi je práve Chelsea.