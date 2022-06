Vlhová už testovala lyže nového servismana, ten srší sebavedomím: Chcem byť vždy o krok vpred!

Už to má nalinkované na celú zimu! Slovenská lyžiarska hviezda Petra Vlhová (27) už skončila s letným zdanlivým ničnerobením. Nabieha na tvrdú tréningovú drinu, aby aj v novej zime naplnila svoje sny.

Pomáhať jej v tom bude aj nový člen jej tímu - Francúz Brice Bottollier (35), ktorý nahradil dvoch talianskych servismanov a ktorý k ponuke na spoluprácu so zlatou Petrou vyhlásil: „Ani na sekundu som nezaváhal. S trénerom Maurom Pinim som sa stretol a predstavil mu budúci projekt. Mauro je skvelý v tom, čo robí a na okruhu je veľmi uznávaný!“

Brice Bottollier vyzdvihol tím, ktorý slalomovú olympijskú šampiónku obklopuje. „Petra spolupracuje s ľuďmi, ktorí sú najlepší vo svojom odbore. Všetko je nastavené tak, aby dosahovala dobré výsledky. Mojou úlohou bude, aby som jej ponúkol najlepšie vybavenie a vyhovel jej potrebám. Chcem byť vždy o krok vpred pred konkurenciou z hľadiska technickej stránky,“ naznačil svoje plány muž, ktorý nahradil Mattea Baldissaruttiho a Bruna Grandiho, ktorí po olympijskej zime ohlásili koniec spolupráce.

Ako sa dostal k Petre? Jednoducho. Je zamestnancom výrobcu lyží, na ktorých rodáčka z Liptova jazdí celý život, a jeho zamestnávateľ prišiel s touto ponukou. Pred Slovenkou „mazal lyže“ takým esám bieleho cirkusu ako Kjetill André Aamodt, Peter Fill, Lindsey Vonnová, Federica Brignoneová, Leif Kristian Nestvold-Hauge!

A ako by charakterizoval prácu technika? Na to vraj žiadna škola neexistuje. „Učí sa to priamo v teréne a od skúsenejších kolegov, ktorí vám však svoje triky neprezradia. Pre mňa je najvzrušujúcejšie, že technik je prítomný na štarte do poslednej chvíle pred pretekmi. Všetko, čo urobí, či povie, prispôsobuje svojmu športovcovi. Tento adrenalín je skutočná droga,“ dodal pre portál Ski Chrono Brice Bottollier, ktorý už má za sebou prvý spoločný pobyt na snehu v stredisku Passo Stelvio.

Novinka v príprave

Tou je zahraničný výjazd na južnú pologuľu, ktorý inicioval tréner Mauro Pini. Nakoniec sa Petra so svojím tímom vydá do Argentíny až tento rok v septembri. Vlani všetko zmarili karanténne opatrenia. Slovenka sa bude pripravovať v meste Ushuaia, kde sa v minulosti pripravovala aj Veronika Velez Zuzulová a tréner Pini tam chodieval pravidelne so svojimi predošlými zverenkami. „Tam bude čas, aby sme vybudovali sebadôveru pred prvými pretekmi sezóny,“ dodal Bottollier, ktorý verí, že Petre pomôže k naplnenie cieľov pre novú zimu.