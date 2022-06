Došlo na slová Sereninho extrénera Mouratogloua: Budeš len atrakcia so slávnym menom

Jej prekvapivý návrat vyvolal na jednej strane nadšenie, na druhej aj počudovanie. Tenisová veteránka Serena Williamsová (40) dostala pre štart vo Wimbledone voľnú kartu, no zdržala sa len krátko.

Prehrala už v prvom kole s neznámou francúzskou outsiderkou 24-ročnou Harmony Tanovou 5:7, 6:1, 6:7 a splnila to, čo po ohlásení comebacku predpovedal jej extréner Patrick Mouratoglou: „Budeš len atrakciou so slávnym menom!“

Francúzsky odborník, ktorý ju priviedol k desiatim z jej 23 grandslamových triumfov, má na Američanku ťažké srdce. Dlho mu nedávala odpoveď na otázku, či bude pokračovať. „Naliehal som na ňu, nech povie, či ešte bude hrať... Šesť týždňov pred Roland Garros som jej odkázal, že ak v pondelok nepríde na tréning, budem sa považovať za voľného trénera,“ prezradil Mouratoglou, ktorý je dnes trénerom Rumunky Halepovej. Ocenil, že si za miesto návratu vybrala trávnatý povrch Wimbledonu, kde sa takmer nehrajú výmeny a je všeobecne známe, že jej podanie je na ženskom okruhu najnebezpečnejšie.

Serena, ktorej v rebríčku aktuálne patrí 1 208. priečka, bola naozaj len atrakciou. Snahu, nasadenie, úžasnú vôľu jej uprieť nemožno, ale prehra s neznámou Francúzkou by jej mohla otvoriť oči, že jej sen o 24. grandslamovom titule ostane len snom. O šancu vyrovnať sa Austrálčanke Margaret Courtovej zrejme prišla, keď prehrala štyri posledné grandslamové finále po návrate z materskej dovolenky...

Po úmornej trojhodinovej bitke však Serena o žiadnom konci kariéry hovoriť nechcela. „Pýtate sa, čo bude ďalej? To je otázka, na ktorú neviem odpovedať. Neviem, kde sa objavím nabudúce. Určite však viem, že ma to donúti ísť na kurt a trénovať, pretože som nehrala zle,“ vyhlásila mama štvorročnej dcérky Olympie, ktorú láka domáci grandslamový turnaj US Open so začiatkom 29. augusta.