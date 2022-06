Vladimír Vůjtek chváli slovenský hokej: Išli ste neskutočným spôsobom hore!

Bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Vůjtek oslávil v máji už 75 rokov. Momentálne si s manželkou Magdalénou užíva už len dôchodok. Slovenské národné mužstvo však naďalej pozorne sleduje. Radosť mu robí nová silná generácia hráčov, ale aj skúsení harcovníci, ktorí podľa neho v repre nechajú na ľade aj dušu.

Vůjtek pricestoval na Slovensko pred dvoma týždňami, aby si spolu s ďalšími športovými osobnosťami a novinármi zahral tenis na Empire Media Tennis Cup 2022. Ako sám priznal, povinnosti nemá momentálne žiadne, užíva si len zaslúžené chvíle voľna. „Na Slovensko chodím tak 4- či 5-krát do roka. V súčastnosti sa však nevenujem ničomu, len dôchodku. Na hokej sa chodím pozerať už len ako divák. Slovenskú reprezentáciu však pozorne sledujem. Videl som posledné tri turnaje, ktoré som sledoval naozaj poctivo. Pokiaľ sa, samozrejme, nejaký váš zápas nekryl práve s Českom. Vtedy sa pozerám na Čechov,“ povedal Vůjtek pre Nový Čas, ktorému neunikol fakt, že slovenský hokej urobil v poslednom období pokrok.

„Išli ste neskutočným spôsobom hore. Páči sa mi zaradenie mladších hráčov do zostavy a celkovo systém hry, ktorý všetci dokonale ovládajú. Vidieť, že tí chlapci sa neboja hrať s pukom. Navyše, aj keď sa prehráva, tak sa snažia hrať hokej,“ chválil kormidelník, ktorý na MS 2012 doviedol Slovensko k striebru.

Vůjtek si všíma aj trojicu supertalentov Slafkovského, Nemca a Sýkoru. Podľa neho však potrebujú ešte chvíľu čas. „Určite je to silná generácia, ktorá je však zase na druhej strane ešte mladá. Netreba zabúdať ani na takých hráčov ako Krištof, Kelemen, Roman, Ďaloga... Mám teraz trochu sklerózu na mená, ale registrujem viacero Slovákov z českej ligy. Hlavne Kelemen predviedol na ZOH perfektný výkon. To je staršia generácia, ktorá nie je príliš výrazná v kluboch, ale akonáhle prídu títo chlapci do národného mužstva, tak je to iná pesnička,“ myslí si skúsený tréner, ktorý má pre tento fenomén jasné vysvetlenie. „V repre vládne pohoda, a to vidieť. Hráči sa tešia do národného tímu a na ľade nechajú všetko. Aj zdiaľky je jasné, že je to skvelá partia. Zásluhu na tom majú najviac zrejme tréneri s Mirom Šatanom. Odvádzajú skvelú prácu,“ uzavrel Vůjtek.