Železný muž Fabiš odohral ako jediný v lige plný počet minút: Nestopol ho ani covid!

Sezóna ako z rozprávky! Lukášovi Fabišovi (24) len tak rýchlo nevyšumí z pamäti. Premiérový ročník si po príchode z Nitry nemohol pravý obranca futbalového Ružomberka lepšie naplánovať.

V pozícii nováčika tímu pozbieral hneď niekoľko trofejí. Najcennejšou bolo striebro za 2. miesto v tabuľke, čo je druhé najlepšie umiestenie v histórii klubu.

Spoľahlivé výkony ho vyniesli do top zostavy sezóny, v ktorej ako jediný z vyše 300 ligových hráčov nechýbal na ihrisku ani minútu. „Som rád, že mi slúžilo zdravie,“ zdôraznil pre Nový Čas. „Boli tam aj väčšie šrámy, no zaťal som zuby a išiel som aj cez bolesť. Za plnú minutáž vďačím i trénerom, ktorí mi dôverovali a dávali šancu. Po nevýraznom začiatku prišlo zlepšenie. Darilo sa mi, forma postupne gradovala.“

Železný muž z Liptova priznal, že nemá špeciálny recept na to, ako byť neustále fit a odškrtávať zápas za zápasom. Okolnosti si musia sadnúť a chýbať nesmie ani šťastie. „Mám asi dobrý korienok, že sa mi vyhýbajú zranenia i choroby. Pracujem na tom, aby ma svaly podržali, keď ich potrebujem. Poctivo dodržiavam regeneráciu. Nechýbajú studená voda, vitamíny, doplnky. Tréningy beriem na sto percent. Nechcem nič podceniť, lebo sa to môže vypomstiť.“

Viacero hráčov stopol počas sezóny covid a skončili v karanténe. Hoci je Fabiš trikrát očkovaný, vírusu neunikol. Aj tak absolvoval plný počet zápasov i minút. „Bol som súčasťou hromadnej nákazy, po ktorej zápas so Žilinou odložili. Po týždňovej izolácii som tak mohol nastúpiť a o nič som neprišiel,“ prezradil Lukáš, ktorý vraj sám seba prekvapil účasťou v All Stars zostave ročníka. „To som nečakal. Potešila ma pozvánka na galavečer. Pri hlasovaní zrejme zabral aj celkový výsledok mužstva.“

Naša reprezentácia už roky hľadá na pravú stranu obrany vhodný typ k Petrovi Pekaríkovi, ktorý v nej bude pomaly končiť. Nový tréner by mohol siahnuť po Fabišovi v septembrových dueloch Ligy národov. „Nebol by som v poriadku, keby som nesníval zahrať si v národnom tíme. Neberiem to ako samozrejmosť. Hráč si musí nomináciu vybojovať a zaslúžiť. Netlačím však na to. Dúfam, že to raz príde.“

Odohrali najviac minút v lige

1. Lukáš Fabiš (MFK Ružomberok): 32 zápasov, 2 880 minút

2. Adam Krčík (Tatran L. Mikuláš): 32 zápasov, 2 699 minút

3. Jozef Menich (ViOn Zlaté Moravce): 30 zápasov, 2 687 minút

4. Takuto Oshima (Zemplín Michalovce): 31 zápasov, 2 670 minút

5. Michal Ranko (Zemplín Michalovce): 32 zápasov, 2 665 minút