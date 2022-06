Samuel Kopásek poslal Slovákov na majstrovstvá sveta do Indonézie: Víťazný gól venoval rodičom

Vystrelil svetový šampionát. Hrdinom utorňajšieho zápasu slovenskej reprezentačnej devätnástky proti ich rakúskym rovesníkom (1:0) bol obranca MŠK Žilina Samuel Kopásek (19), ktorého víťazný gól znamenal, že Slováci sa v roku 2023 po dvadsiatich rokoch opäť zúčastnia MS v kategórii do 20 rokov.

Šťastný strelec pre Nový Čas prezradil, že exportný gól do ľavej šibenice venuje rodičom.

Dlhých dvadsať rokov trvalo, kým sa slovenská mládežnícka reprezentácia do dvadsať rokov prebojovala na svetový šampionát. Teraz sa to v zápase play-off európskeho šampionátu podarilo zverencom trénera Alberta Rusnáka. Vďaka parádnej strele obrancu Žiliny Samuela Kopáska pocestujú Slováci budúci rok do Indonézie. „Bol to zatiaľ asi môj najdôležitejší gól kariéry. Prežívam neskutočné pocity. Postup na šampionát je dielom celého tímu a že som sa trafil práve ja, je len čerešnička na torte,“ vyjadril sa pre Nový Čas hrdina utorňajšieho popoludnia.

Obrovskú radosť po stretnutí prežívala aj celá jeho rodina, ktorá mu držala palce priamo na trnavskom štadióne. „Gól by som chcel venovať otcovi Miroslavovi a mame Alici,“ pokračoval talentovaný futbalista, ktorý by si rád v budúcnosti zahral vysnívanú Premier League. A, samozrejme, rád by si obliekol reprezentačný dres aj v seniorskej kategórii.

Zápasy európskeho šampionátu, ktoré sa hrali v úmorných horúčavách, stáli obrovské množstvo síl aj takého mladého hráča, akým Samuel Kopásek je, a preto mu určite príde vhod niekoľkodňový odpočinok. „Práve som na ceste do klubu, kde zistím, koľko voľna dostanem. A potom už znova vhupnem do letnej prípravy na novú sezónu,“ dodal mládežnícky reprezentant.

