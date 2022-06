Slovenský reprezentant Koscelník mení dres, v Rakúsku podpísal trojročnú zmluvu

Slovenský futbalový reprezentant Martin Koscelník (27) podpísal v utorok trojročný kontrakt s rakúskym klubom Rapidom Viedeň.

Po štvorročnej anabáze v českej lige mieri do metropole Rakúska na Gerhard-Hanappi-Stadion, kde v minulosti pôsobili aj niektorí slovenskí hráči ako Penksa, Hlinka, Valachovič, či Novota. ,,Keď som sa dozvedel o ponuke, prvé pocity boli fantastické. Viem, že sa riešili aj iné kluby, ale keď mi manažér Andrej Augustín povedal, že je oficiálna ponuka z viedenského Rapidu, bol som doslova na špičkách. Povedal som, že to beriem. A následne sa to zbehlo veľmi rýchlo. Vo štvrtok prišiel prvý impulz a už v pondelok bolo všetko dotiahnuté. V utorok som mal vo Viedni lekárske a fyzické testy, bol to náročný deň a všetko dopadlo dobre, takže som mohol podpísať zmluvu,“ povedal bezprostredne po podpise kontraktu 27-ročný futbalista Martin Koscelník, ktorý naposledy hrával v Slovane Liberec.

Martin Koscelník si dal po prestupe jeden cieľ. „Rapid je veľký klub s bohatou tradíciou, navyše je blízko Slovenska, takže som rád, že som sa upísal zeleno bielym a vynasnažím sa im pomôcť dostať sa na vyššie priečky v lige i v európskych súťažiach. A teraz sa musím naučiť nemecký jazyk," dodal štrnásťnásobný slovenský reprezentant v tlačovej správe jeho zastupiteľsej agentúry Sports Entertainment Group.