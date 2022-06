Zámorský expert, ktorý sa dekádu nemýlil: Slafkovský ako jednotka draftu!?

Všetko sa definitívne rozhodne budúci týždeň! Renomovaný novinár z TSN Bob McKenzie zverejnil rebríček pred draftom NHL. Slovenský útočník Juraj Slafkovský (18) v ňom dostal jednotku a predstihol Kanaďana Shanea Wrighta.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Zámorský novinár McKenzie sa pri určení draftovej jednotky nepomýlil už posledných desať rokov. Tento raz opäť prekvapil a ako jeden z mála odborníkov dal Wrighta až na druhé miesto. Juraja Slafkovského favorizuje na post draftovej jednotky.

Ak by sa jeho predikcia naplnila, smeroval by do organizácie Montrealu Canadiens. „Ak by ste sa pýtali ďalších desiatich skautov, mohlo by to skončiť 5:4 v prospech Wrighta. Je to naozaj tesné. A v rebríčku sa nezohľadňujú potreby klubu, ktorý si bude vyberať ako prvý, ale iba kvality hráčov,“ vysvetlil McKenzie.

Zámorský expert prezradil, prečo dal rodákovi z Košíc najvyššiu pozíciu. „Slafkovský je oproti Wrightovi väčší, hrá tvrdšie a je konzistentnejší v konkurencieschopnosti, dokáže zažiariť na veľkých podujatiach.“

V rebríčku Boba McKenzieho sú aj ďalší Slováci. Šimon Nemec figuruje na 4. pozícii a bol by najvyššie draftovaný obranca ročníka. V prvom kole by dvojicu Slovákov doplnil útočník Filip Mešár, ktorý sa zaradil na 30. miesto. Debutanta na MS vo Fínsku Adama Sýkoru zaradil McKenzie na 63. pozíciu.

Vstupný draft NHL a bude konať 7. a 8. júla v montrealskej hale Bell Centre.