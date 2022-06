Mladí Slováci sa po 20 rokoch predstavia na majstrovstvách sveta: Jasný odkaz trénera Rusnáka

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov zvládli súboj o postup na majstrovstvá sveta "dvadsaťročných" v roku 2023 v Indonézii, v Trnave zdolali Rakúšanov 1:0.

Na MS hráčov do 20 rokov sa Slováci predstavia celkovo druhýkrát a prvýkrát po 20 rokoch. "Strašne sa teším. Stále si to ešte neuvedomujem, je to sen. Možno to ľudia nevidia, ale odviedli sme s chlapcami a realizačným tímom kus dobrej roboty. Každý mal svoju úlohu, ktorú splnil. Samozrejme, stále sa dajú robiť veci lepšie. Tešíme sa, lebo je to obrovský úspech pre slovenský mládežnícky futbal," povedal po zápase šťastný tréner Albert Rusnák st. vo videu na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu.

Slováci herne zaostávali za Rakúšanmi, ale podarilo sa im skórovať a neinkasovať. "Hrá sa na góly. Mali dať jeden, dva či tri góly, rozobrať nás a vyhrať zápas. My sme si to svojou hrou ustrážili. Chalani vedeli, kedy chceme udrieť a kedy to príde. Mali sme scenár na prvý aj na druhý polčas. Viem, že možno tá predvedená hra nie je taká, akú si niektorí ľudia predstavujú. Verím, že môžeme posúvať tento mládežnícky futbal. Je to motivácia pre kluby a výzva pre trénerov, že sa to dá. Trénerom patrí vďaka, lebo oni nám pripravujú hráčov, my ich len vymodelujeme, vyšperkujeme. Máme obrovskú motiváciu pre mládežnícky futbal a trénerov, aby sme do roka pripravili ešte kvalitnejšie mužstvo a tí chalani prišli ešte lepšie pripravení," pokračoval slovenský kouč.

Nervózny záver duelu priniesol dve červené karty pre rakúskych hráčov aj pre Rusnáka, ktorého rozhodca vykázal z lavičky. "Futbal je šou, bola to šou s dobrým záverom pre nás. Ja by som ten záver nejako nekomentoval. Sú to taktické ťahy, ktoré potrebujete urobiť. Chalani to zvládli aj mentálne, takže im patrí vďaka. Dotiahli sme to do víťazného konca a to je podstatné. Ja som rozhodcu neurazil, nič škaredé som mu nepovedal. Je divné, že mi rozumel, keď som mu po slovensky hovorili, že neodpískal faul na nášho útočníka a nebolo to prvýkrát. Bolo tam trošku emócií, veď to patrí k futbalu. Som rád, že aj Belgičania rozumejú Slovákom," zažartoval Rusnák.

Slovenskí hráči odolali tlaku súperov a udržali si čisté konto v druhom zápase za sebou. Podľa Rusnáka mali Rakúšanov naštudovaných: "Chalani ma poznajú a vedia, čo im stále vlievam do žíl. Zvládli to v hlavách neskutočne dobre. Stále sme im prízvukovali, že musia byť mentálne silní, ovládať sa na ihrisku. Pripravovali sme ich na to. Mali sme videá, na ktorých sme videli, že keď Rakúšania prehrávajú, sú agresívni a robia zákerné veci. Chalani o tom vedeli a ustáli to neskutočne."

Rusnák vie, čo treba zmeniť, aby boli jeho zverenci na MS úspešní: "Je to veľký úspech pre trénerov, hráčov aj pre slovenský futbal. Musíme zlepšiť hlavne pripravenosť hráčov, budeme sa musieť zlepšiť v hernom prejave a predvedenej kvalite. Je pred nami strašne veľa práce a ja sa na ňu teším. Včera večer som bol smutný z toho, že keď to dnes skončí, chalani mi budú chýbať. Prežili sme spolu 31 dní, už sme ako jedna rodina. Strašne sa teším, že sme si predĺžili spoločný futbalový život o ďalší rok. Sľubujem slovenským fanúšikom, že toto mužstvo sa nepríde na MS zúčastniť, ale príde ukázať dobrú hru."

Slovákom stačili na konečné piate miesto na domácich ME dva strelené góly. Rumunov zdolali v treťom zápase skupinovej časti tiež 1:0, v predošlých stretnutiach podľahli Francúzom (0:5) a Talianom (0:1) bez streleného gólu.

V utorok sa bojovalo aj o finále na turnaji, do ktorého sa prebojovali Angličania a Izraelčania. V prvom semifinále Angličania zvíťazili v Senci nad Talianmi 2:1, v druhom semifinále v Dunajskej Strede Izraelčania zdolali Francúzov rovnako 2:1. Všetci semifinalisti a Slováci majú zabezpečený postup na budúcoročný svetový šampionát.