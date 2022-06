Vo veľkom posilňujú: Dúbravkov Newcastle skompletizoval ďalší prestup

Holandský obranca absolvoval v utorok lekársku prehliadku, po ktorej by mal nasledovať podpis päťročnej zmluvy s účastníkom Premier League. Za 22-ročného Botmana zaplatia "straky" 37 miliónov eur, pričom transfer chcú obe strany skompletizovať ešte tento týždeň, informovala AFP.

Official, confirmed. Sven Botman joins Newcastle on a permanent deal for €37m fee after long negotiation. Contract signed until June 2027. ⚪️⚫️ #NUFC



Newcastle have always been there since January - and now they have their top target. pic.twitter.com/H7sbu7fEYc