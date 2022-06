Molnár o anglickej pasci na brankárov Dúbravku a Rodáka: Je to ponižujúce,ako s nimi zametajú!

Budú leštiť lavičky? Dvojici našich brankárov v anglickej futbalovej Premier League hrozí, že ich odstavia na vedľajšiu koľaj. Martin Dúbravka (33) pomohol výraznou mierou Newcastlu United k záchrane v najvyššej súťaži, Marek Rodák (25) zasa už druhý raz potiahol FC Fulham k postupu medzi elitu.

Obaja boli vo svojich kluboch jednotkami, no od novej sezóny, ktorá štartuje 5. augusta, sa to s veľkou pravdepodobnosťou zmení.

Zlé časy pre dvojicu slovenských brankárov signalizujú aktivity spomínaných anglických klubov. Novou tvárou medzi tromi žrďami v Newcastli United je reprezentant Nick Pope, ktorý prišiel do St. James Parku z Burnley za 11,6 milióna eur. Rodákov Fulham zasa láka z londýnskeho Arsenalu Nemca Bernda Lena.

„Angličania vždy uprednostňujú svojich hráčov. Keby Dúbravka a Rodák boli inej národnosti, určite by takto s nimi nezametali. Obaja odviedli pre klub skvelú prácu. Žiaľ, sú len z malého, bezvýznamného Slovenska. Pre obdivoch je to veľmi ponižujúci prístup,“ povedal pre Nový Čas bývalý brankár Ladislav Molnár.

Dúbravka vynechal pre zranenie prvých dvanásť zápasov Premier League. Newcastle počas jeho absencie v bránke bol v tom čase na poslednom 20. mieste tabuľky bez jediného víťazstva. Vo zvyšku ligovej sezóny nepustil do bránky nikoho a Straky skončili na konečnom 11. mieste.

Rodák už má podobnú negatívnu skúsenosť za sebou. Pred dvoma rokmi vychytal Fulhamu postup do Premier League, no londýnsky klub angažoval Alphonsa Areolu a Francúz odchytal celý ligový ročník. Teraz sa scenár opakuje. Na lane je Leno, ktorý prišiel v Arsenaleo post jednotky. „Rodák odviedol klubu neskutočné služby a Angličania to nevedia oceniť. Ak by chcel odísť, Fulham by mu asi robil problémy. Je mladý, perspektívny a podľa vedenia môže Lenovi kryť chrbát. Ostrovania sa riadia svojou logikou. U mňa je to anglická úbohosť,“ dodal Molnár.