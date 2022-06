Djokovič je v pozore! Trénoval a objal sa s nakazeným Čiličom

Je ohrozené účinkovanie svetovej trojky na Wimbledone? Srbský tenista Novak Djokovič (35) je v obavách. Minulý štvrtok totiž trénoval s Marinom Čiličom, dvojica sa vrúcne aj objala a po tréningu sa obaja v tesnej blízkosti rozprávali.

No a víťaz US Open z roku 2014 teraz na sociálnej sieti oznámil, že bol pozitívne testovaný na koronavírus.

"Išiel som do izolácia a veril som, že budem pripravený. Ale stále sa necítim dobre,“ napísal Chorvát, pre ktorého sa Wimbledon skončil.

Srbská svetová trojka v pondelok postúpila do 2. kola po triumfe nad Kórejčanom Soon-woo Kwonom 3:1 na sety.

Čiliča nahradí v pavúku Wimbledonu Portugalčan Nuno Borges, Djokovič sa v stredu v 2. kole stretne s Austrálčanom Thanasim Kokkinakisom.

Pozitívny test mal aj Berrettini

Taliansky tenista Matteo Berrettini nabude štartovať na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vlaňajší finalista mal pozitívny test na koronavírus. Jeden z favoritov na zisk titulu o tom informoval na svojom instagrame.

"S bolesťou v srdci oznamujem, že som sa musel odhlásiť z Wimbledonu pre pozitívny test na koronavírus. Ani neviem opísať slovami obrovské sklamanie, ktoré teraz cítim. Tohtoročný wimbledonský sen sa rozplynul, no vrátim sa ešte silnejší," uviedol Berrettini, ktorý pred tretím grandslamom sezóny vyhral trávnaté turnaje ATP v Stuttgarte i v londýnskom Queen´s Clube. V utorok popoludní mal v 1. kole dvojhry v All England Clube nastúpiť proti Čiľanovi Cristianovi Garinovi. Berretiniho nahradí v pavúku mužského singla Švéd Elias Ymer.

US Open zrejme bez Djokoviča

Wimbledon by mohol byť posledným tohtoročným grandslamovým turnajom Novaka Djokoviča (35). Srbský tenista potvrdil, že sa nemieni očkovať proti COVID-19. To znamená, že sa nebude môcť predstaviť na US Open (29. 8. - 11. 9.). „Je to pre mňa ďalšia motivácia, aby som sa v Londýne dostal čo najďalej,“ poznamenal Srb.

Nasadená jednotka v All England Clube bojuje o svoje siedme víťazstvo v kariére. „Dúfam, že odohrám dobrý turnaj. Chcel by som ísť do USA, ale momentálne to nie je možné. Je na vláde USA, aby rozhodla, či povolí vstup do krajiny neočkovaným,“ povedal víťaz 20 grandslamových turnajov. Nole sa stále nechce dať zaočkovať.Na otázku, či túto možnosť úplne vylúčil, Djoker len sucho odpovedal: „Áno“.