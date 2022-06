Rusom praskli nervy! Vasilevskij hádzal po finále prilbu, Kučerov rukavicu

Obaja legionári v drese Lightning verili, že Tampa doma sériu vyrovná a o všetkom rozhodne až siedmy duel. Šieste finále sa pre nich aj v tomto duchu začalo, Tampa vyhrávala 1:0. Lenže Colorado duel otočilo, vyhralo 2:1 a po 21 rokoch sa dočkalo zisku najslávnejšej hokejovej trofeje.

Brankár Andrej Vasilevskij mal v stretnutí 28 úspešných zákrokov, ale ani to nestačilo na víťazstvo. Po zápase ho zachytili kamery, ako cestou do kabíny zobral niekoho prilbu a šmaril ju o stenu.

Nervy vytiekli aj jeho krajanovi Nikitovi Kučerovovi. Ten v kritickej chvíli ešte počas súboja zlomil hokejku, rýchlo prikorčuľoval k striedačke po novú, ibaže kustód Tampy ju nemal pre neho pripravenú. Vytočený Rus kričal na celý realizačný tím a po zúfalom kustódovi hodil rukavicu.

What in the world was Nikita Kucherov doing in the final 25 seconds of that hockey game? #StanleyCup pic.twitter.com/3IJxuIQpeK