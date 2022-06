Životný prestup! Slovenská liga prichádza o najlepšieho strelca

Talentovaný futbalový reprezentant Jakub Kadák (21) by mal opustiť AS Trenčín. Kráľ strelcov Fortuna ligy v sezóne 2021/22 sa s najväčšou pravdepodobnosťou presťahuje do najvyššej belgickej ligy.

Minulú sezónu vsietil v slovenskej lige trinásť gólov a stal sa objavom sezóny. Jakub Kadák sa teraz pripravuje na svoj životný prestup. Slovenský reprezentant do 21 rokov má namierené do KAA Gent. Informuje srbský Telegraf. Podľa Srbov Jakub Kadák odmietol ponuku tamojšieho Partizanu Belehrad, pretože uprednostňuje prestup do západnej Európy. Ponuka Gentu mala byť dokonca najvýhodnejšia a Trenčania z prestupu zinkasujú viac ako milión eur. Belgický klub KKA Gent sa v budúcej sezóne predstaví v Európskej lige. Slovenský reprezentant Kadák rozšíri zoznam Slovákov v belgickej lige, kde momentálne pôsobia Patrik Hrošovský (KRC Genk) a Ján Bernát, ktorý s KVC Westerloo postúpil z druhej ligy.